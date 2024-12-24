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  4. «В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
Италия
24 декабря 2024, 02:01 |
247
0

«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера

Франческо Грациани похвалил Артема и Алексиса Салемакерса

24 декабря 2024, 02:01 |
247
0
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда сборной Италии Франческо Грациани оценил игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбыка и его одноклубника Алексиса Салемакерса в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Пармой».

«Довбык играл уже лучше: помогал команде, даже когда был без мяча. И я отметил его взаимодействие с Дибалой. Украинец провел один из лучших своих матчей в сезоне.

Салемакерс? В «Милане» идиоты. «Россонери» и «Болонья» допустили ошибку: все хотели бы иметь его в своей команде. Это гибкий футболист, который умеет играть в футбол и интенсивно тренируется», – цитирует бывшего футболиста Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Милан
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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