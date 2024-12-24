Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году

После 3-летнего перерыва звания самого «сухого» вратаря года в УПЛ во второй раз удостоился голкипер «Динамо» Георгий Бущан. В 2024-м он отыграл на «ноль» 14 игр (на одну меньше, чем в 2021-м) – по 7 в весенней части сезона-2023/24 и осенью в ЧУ-2024/25. Вратарь киевлян на один сухой матч опередил Дмитрия Ледвия из «Руха» и на два – Дмитрия Ризныка из «Шахтера». Показавший наилучший результат в осенней части нынешнего чемпионата александриец Георгий Ермаков разделил 4-ю позицию с Александром Кемкиным, защищавшим в минувшем году цвета «Миная» и «Карпат».

К слову, за последние 10 лет лауреатами в данной номинации, помимо Георгия Бущана, становились еще два динамовских голкипера. Это Александр Шовковский в 2015-м (15 сухих матчей) и Денис Бойко в 2018-м (19).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2024 году