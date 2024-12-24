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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:53
323
3

Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году

Голкипер «Динамо» за весну и осень провел на «ноль» 14 матчей

24 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:53
323
3
Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

После 3-летнего перерыва звания самого «сухого» вратаря года в УПЛ во второй раз удостоился голкипер «Динамо» Георгий Бущан. В 2024-м он отыграл на «ноль» 14 игр (на одну меньше, чем в 2021-м) – по 7 в весенней части сезона-2023/24 и осенью в ЧУ-2024/25. Вратарь киевлян на один сухой матч опередил Дмитрия Ледвия из «Руха» и на два – Дмитрия Ризныка из «Шахтера». Показавший наилучший результат в осенней части нынешнего чемпионата александриец Георгий Ермаков разделил 4-ю позицию с Александром Кемкиным, защищавшим в минувшем году цвета «Миная» и «Карпат».

К слову, за последние 10 лет лауреатами в данной номинации, помимо Георгия Бущана, становились еще два динамовских голкипера. Это Александр Шовковский в 2015-м (15 сухих матчей) и Денис Бойко в 2018-м (19).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2024 году

Вратарь

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Георгий БУЩАН

Динамо

7

7

14

2.

Дмитрий ЛЕДВИЙ

Рух

5

8

13

3.

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

7

5

12

4.

Георгий ЕРМАКОВ

Александрия

1

9

10

Александр КЕМКИН

Минай/Карпаты

2

8

10

6.

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс

4

4

8

7.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Днепр-1/Полесье

4

3

7

Иван ПАХОЛЮК

Колос

-

7

7

9.

Павел ИСЕНКО

Ворскла

1

5

6

Олег КУДРИК

Полесье

4

2

6

Никита ТУРБАЕВСКИЙ

Заря

2

4

6
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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Перець
і знову палають пердаки у кротів
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+3
Khafre
чекаю на нулі в матчах Ліги Європи
а то вже набридли постійні позори великого клубу в єврокубках від різних ференцварошів
скільки ще будуть тривати ті сосьєдади середнякам Європи
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-9
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