Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году
Голкипер «Динамо» за весну и осень провел на «ноль» 14 матчей
После 3-летнего перерыва звания самого «сухого» вратаря года в УПЛ во второй раз удостоился голкипер «Динамо» Георгий Бущан. В 2024-м он отыграл на «ноль» 14 игр (на одну меньше, чем в 2021-м) – по 7 в весенней части сезона-2023/24 и осенью в ЧУ-2024/25. Вратарь киевлян на один сухой матч опередил Дмитрия Ледвия из «Руха» и на два – Дмитрия Ризныка из «Шахтера». Показавший наилучший результат в осенней части нынешнего чемпионата александриец Георгий Ермаков разделил 4-ю позицию с Александром Кемкиным, защищавшим в минувшем году цвета «Миная» и «Карпат».
К слову, за последние 10 лет лауреатами в данной номинации, помимо Георгия Бущана, становились еще два динамовских голкипера. Это Александр Шовковский в 2015-м (15 сухих матчей) и Денис Бойко в 2018-м (19).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2024 году
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
7
|
7
|
14
|
2.
|
Дмитрий ЛЕДВИЙ
|
Рух
|
5
|
8
|
13
|
3.
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
7
|
5
|
12
|
4.
|
Георгий ЕРМАКОВ
|
Александрия
|
1
|
9
|
10
|
|
Александр КЕМКИН
|
Минай/Карпаты
|
2
|
8
|
10
|
6.
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс
|
4
|
4
|
8
|
7.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Днепр-1/Полесье
|
4
|
3
|
7
|
|
Иван ПАХОЛЮК
|
Колос
|
-
|
7
|
7
|
9.
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
1
|
5
|
6
|
|
Олег КУДРИК
|
Полесье
|
4
|
2
|
6
|
|
Никита ТУРБАЕВСКИЙ
|
Заря
|
2
|
4
|
6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тедди Атлас полностью поддержал решение судей
Артем постепенно находит себя в Италии
а то вже набридли постійні позори великого клубу в єврокубках від різних ференцварошів
скільки ще будуть тривати ті сосьєдади середнякам Європи