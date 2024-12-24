От Саморано до Алексиса Санчеса: символическая сборная Чили всех времен

24 декабря 50-летний юбилей отмечает легендарный чилийский нападающий Марсело Салас. Эта дата стала поводом вспомнить и других чилийцев, снискавших славу в мировом футболе. Когда-то чилийский писатель, драматург, дипломат, телеведущий хорватского происхождения Антонио Скармета (к сожалению, ушел из жизни в октябре этого года, немного не дожив до 84-летия) самоиронично констатировал, что в начале 1960-х «мы в глазах мира были длинной макарониной». Вместе с тем, футбольный мундиаль-1962, который состоялся на чилийских стадионах, существенно популяризировал эту страну в мире.

Так или иначе, а чилиец вырастает на берегу океана, и сызмальства созерцая то впечатляющее раздолье, просто не может не мечтать о чем-то великом. В «сухом, аж скрипучем воздухе» Чили (определение Макса Кидрука в книжке «Бот») угадываются нотки победности. Футбол как социальный лифт? Для Южной Америки это слишком уж тривиальное определение, а Чили, богатая полезными ископаемыми, особенно медью, может обеспечить себе (и своим гражданам) процветание благодаря многим отраслям экономики. Левачество Сальвадора Альенде в свое время довело чилийскую экономику до упадка, социалистический клин выкорчевывался жестким военным мятежом. Потом был долгий поиск своего места в мировой экономике, а футбол развивался своим чередом.

То и дело на узкополосье рождались незаурядные футбольные таланты, прорубившие, в конце концов, себе путь в Европу. Действительно, звезд в разное время в сборной Чили было множество, отнюдь не Атакамская пустыня. Чилийцы творили историю великих европейских клубов, претендуя на высокий статус своей сборной на своем континенте. Однако достичь вершин получилось лишь в середине 2010-х гг., когда земляки Аугусто Пиночета и Пабло Неруды дважды подряд триумфовали на Копа Америка. И не удивительно, что тон в сборной всех времен задают именно игроки той победоносной генерации.

Вратарь: Клаудио Браво (родился в 1983 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Браво

Пост №1 – безальтернативен. Клаудио Браво полторы сотни раз выходил на поле в составе своей сборной. За нее сыграл немало памятных матчей. В частности на заре карьеры не позволял настойчивым ирландцам и мексиканцам поразить ворота чилийцев на домашних аренах, насухо отыграл в матче мундиаля против испанцев, неоднократно выходил сухим из бурного многоводия чилийско-уругвайских противостояний, прилагал свой талант к сухой победе сборной Чили на «Уэмбли» в матче с родоначальниками футбола, не пропускал и в легендарных для Чили двух финалах Копа Америка против аргентинцев в 2015 (Браво был признан лучшим игроком решающего матча) и 2016 гг. (да и капитанил в них, к слову). На клубном уровне также добился немалых успехов, долгое время играя в Испании за «Реал Сосьедад», имея опыт игры в суперклубах вроде «Барсы» и «МанСити». Среди подборки сейвов Браво в матчах за сборную выделю феноменальную реакцию на удар уругвайца Эдинсона Кавани головой в упор. За это, а также за многолетнюю плодотворную карьеру Клаудио заслужил возгласа, идентичного его фамилии.

Защитники: Жан Босежур (родился в 1984 г.), Гари Медель (родился в 1987 г.), Гонсало Хара (родился в 1985 г.), Маурисио Исла (родился в 1988 г.)

Слева в защите – законное место Жана Босежура. Еще со времени своего дебюта в сборной (а это произошло 20 лет назад) Жан продемонстрировал, что способен не только эффективно играть в нападении, но и играть большую роль в креативе. В дебютном матче против Мексики на выезде 19-летний юноша отдал голевую передачу. А лучшей для Босежура игрой за чилийскую сборную стал товарняк с Ираком в 2013 г. Тогда южноамериканцы выиграли на поле соперника со счетом 6:0, а у Босежура – ​​дубль (сначала ювелирный удар в угол правой ногой после передачи Алексиса Санчеса, а потом – умелое действие уже левой после стремительной контратаки) + ассист. Ну и свой послематчевый пенальти в финале Столетнего Кубка Америки аргентинцам в 2016 г. Босежур забил.

Пара центрдефов – Гари Медель – Гонсало Хара. Если смотреть на антропологию первого, то это весьма нетипичный центральный защитник. У Меделя рост лишь 171 см, однако компенсирует это удачным выбором позиции и тонким тактическим пониманием футбола. По количеству проведенных матчей за сборную он уступает только легенде из легенд Алексису Санчесу. Оставил след в моей памяти дебютный гол Меделя в матче против бельгийцев в рамках Кирин Кап в Японии в 2009 г. Он начал голевую атаку, он ее и завершил точным и мощным ударом левой ногой, пробив кипера «красных дьяволов» Стейна Стейнена. Несмотря на уже достаточно почтенный футбольный возраст, Гари Медель до сих пор играет на весьма высоком уровне в составе аргентинского гранда «Бока Хуниорс».

Гонсало Хара, однофамилец чилийского барда левых взглядов (который был расстрелян на Национальном стадионе в Сантьяго в результате военного мятежа в начале 1970-х), в упомянутом матче против бельгийцев был единственным центральным защитником, а Медель действовал на позиции левого защитника (кстати, слева играл Медель и в легендарном победном для Чили домашнем финале Копа Америка в 2015 г.). Он отметился интересным голом в товарняке против словаков в том же 2009 г. Хара оказался на месте центрфорварда и, находясь в штрафной площади, неотразимо пробил с правой. Немалое время клубной карьеры провел на Туманном Альбионе, и игровая стилистика у Хары соответствующая: неуступчивость, жажда борьбы, умелая игра на 2-м этаже. Надежно отыграл Хара в паре с Меделем (расстановка несколько отличалась от предлагаемой мной, ведь Хара был левым центральным, а Медель – правым центральным защитником, однако, учитывая общее тяготение Меделя к левому флангу, расположил его все же левее) в финале Столетнего кубка Америки в 2016 г., не дав разгуляться ни Лионелю Месси, ни Гонсало Игуаину, ни Анхелю Ди Марии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Исла

В том же легендарном финале справа в защите действовал Маурисио Исла. Также надежный, сообразительный, умеющий быстро принимать дельные решения на небольшом клочке поля. Он, прежде всего, ассоциируется с победным голом Уругваю в четвертьфинале Копа Америка 2015 г. Затяжная атака чилийцев, когда они, не спеша, выискивали щели в обороне 2-кратных чемпионов мира, передавая мяч друг другу. В конце концов, мяч получил Маурисио и почти с линии штрафной точно пробил правой.

Полузащитники: Артуро Видаль родился в 1987 г.), Кларенс Акунья (родился в 1975 г.), Эдуардо Варгас (родился в 1989 г.)

Кларенс Акунья, уроженец 240-тысячного города Ранкагуа, расположенного в 80 км от Сантьяго, является, по моему мнению, лучшей кандидатурой на позицию опорника. Он мало играл в Европе (тому причина – попадание в полосу травм), хотя и забил за «Ньюкасл» несколько отличных голов, однако на родном континенте защищал цвета знаковых клубов и сполна проявил свои таланты в национальной сборной. Акунья, искусный разрушитель, не сторонился и результативных подключений к атакам Ла Рохи. Следует упомянуть хотя бы его трудовой гол в ворота австралийцев в товарищеском матче в 1998 г.

Помню, как «Ювентус» стал чемпионом Италии после длительного перерыва, и у болельщиков, стекавшихся на праздник в центр Турина, спрашивали, кто больше всех им понравился в том сезоне. И большинство отвечало: Видаль. Но то – клубные дела, хотя и ответы тифози показательны, а как насчет сборной? На триумфальном домашнем Копа Америка в 2015 г. Видаль был назван лучшим игроком. Примечательно, что и лучшим игроком отдельных матчей по ходу этого турнира он был признан трижды, в том числе и в финале.

Конечно, для Эдуардо Варгаса родной является позиция центрфорварда, однако на протяжении своей богатой игровой карьеры иногда он выходил и на позиции правого вингера. Поэтому, учитывая суперконкуренцию в передней линии, поставлю Эдуардо справа в полузащите. Его звездный час – полуфинал домашнего Копа Америка в 2015 г. против перуанцев, когда Варгас отличился победоносным дублем. Сначала быстро сориентировался в штрафной площадке оппонентов после того, как мяч отскочил от штанги, а дальше, после автогола Гари Меделя, когда счет был равным, просто фантастическим ударом издалека принес победу Ла Рохе. А в 2016 г. на Копа Америка он выдал суперперформанс в матче против мексиканцев, отгрузив тем целых 4 гола! Ну, и, в отличие от предыдущего чемпионата, когда бомбардирскую пальму первенства пришлось разделить, здесь уже Варгас был бесспорным победителем снайперской гонки, опередив на 1 гол Лионеля Месси и на 2 Гонсало Игуаина.

Нападающие: Алексис Санчес (родился в 1988 г.), Марсело Салас (родился в 1974 г.), Иван Саморано (родился в 1967 г.)

Вот уже многие годы лидером Ла Рохи является Алексис Санчес – настоящая звезда мирового футбола. Он – рекордсмен сборной Чили и по количеству матчей, и по количеству забитых голов (и забивать за национальную сборную начал еще в 17-летнем возрасте!). И его карьера еще продолжается, значит, вполне может и существенно улучшить свои достижения. Среди его многочисленных дублей в составе сборной выделю в ворота сборной Панамы на победном Столетнем Копа Америка в 2016 г. Сначала – неотразимый удар с лета правой, а затем – головой в высоком прыжке.

Нынешний юбиляр является 3-м в историческом списке бомбардиров Красной команды. А по среднематчевой результативности опережает других фигурантов этой команды, уступая разве что игрокам таких, сказал бы, античных времен первой половины ХХ ст. Самым урожайным оказался для Марсело 1997 г., когда он отличился двумя хет-триками в футболке сборной в матчах против колумбийцев (ударом головой, выиграв жесткую борьбу в воздухе; левой, находясь в штрафной, после великолепной передачи Ивана Саморано; и снова головой после навеса с правого фланга) и перуанцев (головой; левой, подкараулив ошибку защитника; правой после прострела с правого фланга). Именно в том году Салас стал лучшим футболистом Южной Америки (а конкуренция там высока!) по версии El Pais, а мою комнату украсил постер с его фотографией в форме Ла Рохи из итальянского журнала Guerin Sportivo. Уже в 1998 г. Матадор проявил свои бомбардирские качества на «Уэмбли», где чилийцы одолели родоначальников футбола в товарищеском матче со счетом 2:0.

Если говорить об игровой карьере Ивана Саморано вообще, то, конечно, глава, посвященная его достижениям в составе «Реала», будет самой обширной. Среди выступлений за сборную выделю перформанс Ивана Грозного на Олимпаде-2000 в Сиднее. Саморано стал лучшим бомбардиром того турнира с 6-тью голами. А в матче за 3-е место против американцев именно его дубль принес чилийцам вожделенные бронзовые медали. 1-й гол тогда он провел с пенальти, а 2-й после того, как, получив пас в штрафной, наскоро обработал мяч, вышел на ударную позицию и 2-м касанием точно пробил по воротам. Жаль, что свою Копа Америка Иван Грозный так и не выиграл: имеет в наградной коллекции только «серебро» и «бронзу» тех турниров.

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Почему в символической сборной не представлена ​​генерация начала 1960-х, когда чилийцы стали 3-ми призерами домашнего чемпионата мира? Наилучшим образом проявил свои атакующие способности на том соревновании Леонель Санчес (другой Санчес и почти другой Лионель), однако вне того турнира он не отличался суперрезультативностью. Хайме Рамирес? Выдал две суперигры против швейцарцев и итальянцев на том мундиале, где расписался в воротах европейцев, и все. У игроков того поколения была вспышка на родных стадионах, и не очень звездная остальная карьера. Поколение 2010-х же чувствовало себя комфортно как дома, так и на выездах, в том числе и на крайне сложных.

Настоящее чилийской команды несколько проигрывает звездной предыдущей декаде. Суммарная стоимость нынешнего состава чилийской сборной весьма невысока и отнюдь не самая большая в Южной Америке. Похоже, что фабрика производства футбольных талантов в Чили взяла ныне некоторую передышку. Не повод ли задуматься, когда в национальной команде лучшим является 36-летний ветеран? Собственно, турнирная таблица южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026, где чилийцы предпоследние, – свидетельство того, что дела у современной Ла Рохи идут невпопад. Побеждать «умом или силой» (согласно девизу страны) чилийские футболисты в состоянии, однако идеальный вариант, когда сочетаются эти два компонента. А этого пока не просматривается. Тем не менее, после отлива в океане футбольных надежд бывает и прилив. Кому, как не выросшим на океанском берегу, это знать? И, вероятно, новый приток талантливой чилийской футбольной юной поросли не за горами-долинами!

Алексей РЫЖКОВ