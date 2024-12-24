Вышел на новый этап. Трубин создал собственный интернет-сайт

Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин официально создал собственный интернет-сайт.

Страница anatoliytrub1n.com создана в особенном стиле с использованием именного логотипа Анатолия.

На портале представлены спортивные достижения голкипера, а также проекты и новости, связанные с украинцем.

Веб-страница оформлена на трех языках: украинском, английском и португальском.

Напомним, что Анатолий ведет переговоры с клубом по продлению контракта.