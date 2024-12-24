Португалия24 декабря 2024, 13:39 | Обновлено 24 декабря 2024, 13:51
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Вышел на новый этап. Трубин создал собственный интернет-сайт
На портале опубликованы спортивные достижения украинца
24 декабря 2024, 13:39 | Обновлено 24 декабря 2024, 13:51
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Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин официально создал собственный интернет-сайт.
Страница anatoliytrub1n.com создана в особенном стиле с использованием именного логотипа Анатолия.
На портале представлены спортивные достижения голкипера, а также проекты и новости, связанные с украинцем.
Веб-страница оформлена на трех языках: украинском, английском и португальском.
Напомним, что Анатолий ведет переговоры с клубом по продлению контракта.
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