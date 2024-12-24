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Португалия
24 декабря 2024, 13:39 | Обновлено 24 декабря 2024, 13:51
560
0

Вышел на новый этап. Трубин создал собственный интернет-сайт

На портале опубликованы спортивные достижения украинца

24 декабря 2024, 13:39 | Обновлено 24 декабря 2024, 13:51
560
0
Вышел на новый этап. Трубин создал собственный интернет-сайт
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин официально создал собственный интернет-сайт.

Страница anatoliytrub1n.com создана в особенном стиле с использованием именного логотипа Анатолия.

На портале представлены спортивные достижения голкипера, а также проекты и новости, связанные с украинцем.

Веб-страница оформлена на трех языках: украинском, английском и португальском.

Напомним, что Анатолий ведет переговоры с клубом по продлению контракта.

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Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу
Андрій Вітренко Источник
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