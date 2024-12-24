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24 декабря 2024, 04:04 | Обновлено 24 декабря 2024, 04:25
351
0

ВИДЕО. Вот что сделал Довбик для своей жены после гола. Она заметила

Красивый жест нападающего Ромы и сборной Украины

24 декабря 2024, 04:04 | Обновлено 24 декабря 2024, 04:25
351
0
ВИДЕО. Вот что сделал Довбик для своей жены после гола. Она заметила
Instagram. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сделал приятный сюрприз своей жене Юлии после забитого гола в ворота «Пармы».

Напомним, что в воскресенье римская команда разгромила пармезанцев со счётом 5:0, а украинец отличился ассистом и голом на 83-й минуте.

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Юлия Довбик опубликовала в сторис красивый жест, который Артем ей послал после гола – он отправил ей воздушный поцелуй, Юлия традиционно сидела на трибунах:

«Уже начал делать подарки ко дню рождения 😅», – подписала сторис жена украинского бомбардира.

Этот жест показал, что у пары очень гармонийные и крепкие отношения, и что Юлия является надежной опорой для нападающего в столь непростой для него период в Риме.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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