ВИДЕО. Вот что сделал Довбик для своей жены после гола. Она заметила

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сделал приятный сюрприз своей жене Юлии после забитого гола в ворота «Пармы».

Напомним, что в воскресенье римская команда разгромила пармезанцев со счётом 5:0, а украинец отличился ассистом и голом на 83-й минуте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Юлия Довбик опубликовала в сторис красивый жест, который Артем ей послал после гола – он отправил ей воздушный поцелуй, Юлия традиционно сидела на трибунах:

«Уже начал делать подарки ко дню рождения 😅», – подписала сторис жена украинского бомбардира.

Этот жест показал, что у пары очень гармонийные и крепкие отношения, и что Юлия является надежной опорой для нападающего в столь непростой для него период в Риме.