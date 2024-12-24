ВИДЕО. Вот что сделал Довбик для своей жены после гола. Она заметила
Красивый жест нападающего Ромы и сборной Украины
Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сделал приятный сюрприз своей жене Юлии после забитого гола в ворота «Пармы».
Напомним, что в воскресенье римская команда разгромила пармезанцев со счётом 5:0, а украинец отличился ассистом и голом на 83-й минуте.
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Юлия Довбик опубликовала в сторис красивый жест, который Артем ей послал после гола – он отправил ей воздушный поцелуй, Юлия традиционно сидела на трибунах:
«Уже начал делать подарки ко дню рождения 😅», – подписала сторис жена украинского бомбардира.
Этот жест показал, что у пары очень гармонийные и крепкие отношения, и что Юлия является надежной опорой для нападающего в столь непростой для него период в Риме.
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