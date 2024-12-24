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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 14:33 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:37
26
0

В матчах осенней части сезона-2024/25 сыграли 409 футболистов

Только семь игроков провели все 17 встреч без замен

24 декабря 2024, 14:33 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:37
26
0
В матчах осенней части сезона-2024/25 сыграли 409 футболистов
ФК Александрия. Георгий Ермаков

В осенней части сезона-2024/25 принимали участие 409 футболистов: 317 украинцев (77,5%) и 92 легионера (22,5%). Наибольшее число исполнителей оказалось в рядах «Динамо» – 29 игроков, «Колоса» и «Полесья» – по 28, наименьшее – в составе «Ворсклы», «Карпат», «Левого берега» и ЛНЗ – по 24. Больше всех иностранцев задействовали «Полесье» – 13, ЛНЗ – 12 и «Шахтер» – 11. В то время, как «Ингулец» и «Оболонь» обошлись исключительно местными кадрами.

Все 17 матчей провели 44 игрока, 21 из которых неизменно выходили на поле в стартовом составе. Но незаменимых, то есть тех, кто провел в игре максимум времени – 1530 минут, оказалось всего семеро. Это три вратаря – Георгий Ермаков («Александрия»), Дмитрий Ледвий («Рух») и Максим Механив («Левый берег»), и четыре защитника – Владимир Бондаренко («Колос»), Роман Гончаренко («Верес»), Виталий Холод («Рух») и Артем Шабанов («Александрия»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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