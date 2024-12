Снова вне состава. Вингер Барселоны получил незначительное повреждение

Вингер испанской «Барселоны» Ферран Торрес выбыл из состава команды на неопределенный срок из-за повреждения.

После поединка 18-го тура Ла лиги против «Атлетико» (1:2) клубные врачи диагностировали у игрока травму камбаловидной мышцы.

«Ферран будет вне склада, пока не вылечится от травмы», – сообщил клуб.

В этом сезоне Торрес пропустил восемь матчей «Барселоны» из-за повреждений. Всего вингер отыграл 15 матчей, забив пять мячей и отдав два ассиста.

