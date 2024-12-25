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Бразилия
25 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:04
180
0

ОФИЦИАЛЬНО. Уехав из Китая, бразилец Оскар нашел себе новый клуб

Бывший полузащитник Челси продолжит карьеру в родном Сан-Паулу

25 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:04
180
0
ОФИЦИАЛЬНО. Уехав из Китая, бразилец Оскар нашел себе новый клуб
ФК Сан-Паулу. Оскар

Бывший полузащитник Челси Оскар подписал контракт с бразильским клубом Сан-Паулу до конца 2027 года.

33-летний игрок, начинавший свою карьеру в этом клубе, вернулся в Бразилию после 8 лет выступлений в китайской Суперлиге.

В 2024 году Оскар сыграл за китайский клуб «Шанхай Порт» 29 матчей и забил 14 голов.

Экс-футболист Челси был ключевым игроком сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира 2014.

«Сан-Паулу» занял 6-е место в чемпионате Бразилии и получил пропуск в Кубок Либертадорес 2025.

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Николай Степанов Источник: ФК Сан-Паулу
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