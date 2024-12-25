ОФИЦИАЛЬНО. Уехав из Китая, бразилец Оскар нашел себе новый клуб
Бывший полузащитник Челси продолжит карьеру в родном Сан-Паулу
Бывший полузащитник Челси Оскар подписал контракт с бразильским клубом Сан-Паулу до конца 2027 года.
33-летний игрок, начинавший свою карьеру в этом клубе, вернулся в Бразилию после 8 лет выступлений в китайской Суперлиге.
В 2024 году Оскар сыграл за китайский клуб «Шанхай Порт» 29 матчей и забил 14 голов.
Экс-футболист Челси был ключевым игроком сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира 2014.
«Сан-Паулу» занял 6-е место в чемпионате Бразилии и получил пропуск в Кубок Либертадорес 2025.
Tem #SuperReforço para a próxima temporada!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2024
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😀 Oscar: “Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias, e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos”.#SuperReforço#VamosSãoPaulo 🇾🇪— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2024
📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/On3plCnQiR
🕴️𝓐𝓷𝓭 𝓽𝓱𝓮 𝓞𝓼𝓬𝓪𝓻 𝓰𝓸𝓮𝓼 𝓽𝓸…#SuperReforço#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bTb4zSbUGl— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2024
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