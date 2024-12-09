ВИДЕО. Как знаменитый Оскар эмоционально попрощался с клубом Шанхай Порт
33-летний бразильский хавбек стал свободным агентом.
Бразильский полузащитник Оскар эмоционально простился с китайским клубом Шанхай Порт, за который выступал длительное время.
Завершился золотой период китайского футбола, когда местные клубы активно привлекали звездных игроков из Европы благодаря крупным контрактам.
33-летний бразилец за 8 сезонов отыграл за китайский клуб 248 матчей, забил 77 голов и сделал 141 ассист.
За сборную Бразилии Оскар провел 48 поединков в 2011–2015 годах, забив 12 голов. Его трансферная стоимость составляет 4,5 млн евро.
ВИДЕО. Как знаменитый Оскар эмоционально попрощался с клубом Шанхай Порт
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