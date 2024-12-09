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09 декабря 2024, 04:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:28
26
0

ВИДЕО. Как знаменитый Оскар эмоционально попрощался с клубом Шанхай Порт

33-летний бразильский хавбек стал свободным агентом.

09 декабря 2024, 04:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:28
26
0
ВИДЕО. Как знаменитый Оскар эмоционально попрощался с клубом Шанхай Порт
ФК Шанхай Порт. Оскар

Бразильский полузащитник Оскар эмоционально простился с китайским клубом Шанхай Порт, за который выступал длительное время.

Завершился золотой период китайского футбола, когда местные клубы активно привлекали звездных игроков из Европы благодаря крупным контрактам.

33-летний бразилец за 8 сезонов отыграл за китайский клуб 248 матчей, забил 77 голов и сделал 141 ассист.

За сборную Бразилии Оскар провел 48 поединков в 2011–2015 годах, забив 12 голов. Его трансферная стоимость составляет 4,5 млн евро.

ВИДЕО. Как знаменитый Оскар эмоционально попрощался с клубом Шанхай Порт

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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