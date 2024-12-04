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04 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:55
491
1

Оскар принял радикальное решение о выступлениях в Китае. Что сказал?

Бразилец хочет покинуть «Шанхай Порт»

04 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:55
491
1
Оскар принял радикальное решение о выступлениях в Китае. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар

Бразильский полузащитник Оскар, который значительную часть своей карьеры провел в Китае, выступая за «Шанхай Порт», принял решение покинуть Поднебесную.

«Моя мать становится старше, а у моих сестер есть дети. Мы хотим быть рядом», – признался 33-летний бразилец.

Его уход с чемпионата Китая завершит «золотой век» местного футбола, когда китайские клубы приглашали звездных игроков из европейских чемпионатов, привлекая их большими зарплатами.

Скорее всего, Оскар продолжит свою карьеру либо на родине, либо в МЛС. С 2011 по 2016 он сыграл 48 матчей за сборную Бразилии и забил 12 голов.

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Олег Вахоцкий Источник: Marca
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c_a_p2
Головне що зберіг здоров'я та заробив... І це головне. Тепер можна й пару чашок чи корит виграти
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