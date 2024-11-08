Звездный Оскар провел 8 лет в Китае. Почему он уезжает оттуда только сейчас

В январе 2017 года атакующий полузащитник «Челси» Оскар, которому на тот момент было лишь 25, удивил многих. Он согласился покинуть Европу и клуб, в котором имел безоговорочный статус звезды и лидера, с которым выигрывал Лигу Европы и становился чемпионом английской Премьер-лиги, ради предложения поиграть в Китае за «Шанхай Порт» (в то время еще «Шанхай СИПГ», но будем называть этот клуб на современный лад).

Безусловно, за талантливого бразильца «Шанхай Порт» пришлось пристойно заплатить. Его трансфер из «Челси» обошелся китайцам в 60 миллионов евро, что стало (и до сих пор остается) рекордной суммой в истории клуба из Поднебесной. Кроме того, по сумме сделки переход Оскара оказался на третьем месте в сезоне-2016/17, уступив лишь трансферам Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус» (90 миллионов евро) и Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (105 миллионов евро). Но два последних были совершены еще летом 2016 года, по причине чего переход Оскара оказался самым дорогостоящим трансфером зимнего трансферного окна в том сезоне.

Естественно, главной мотивацией для Оскара на переезд в Китай стали деньги. Точнее, очень большие деньги. В «Шанхай Порт» бразильцу пообещали оклад в 24 миллиона евро в год «чистыми», в то время как в столице Великобритании хавбек имел возможность зарабатывать порядка 9 миллионов евро. Футболист честно признался, что для него деньги значат больше, чем карьера и эфемерная возможность стать звездой европейского футбола и выиграть множество престижных трофеев на Старом континенте. Оскар оказался не только прагматичен, но и честен перед собой и своими болельщиками. Он заявил, что в Китае сможет гарантированно обеспечить безбедную старость не только для себя, но и для всех членов своей большой семьи, и что предложение от «Шанхай Порт» было из разряда таких, от которых попросту «невозможно отказаться».

Впрочем, сразу после переезда в Китай Оскар, очевидно, не предполагал, что задержится в Поднебесной надолго. Практически сразу же, в одном из первых интервью в качестве новичка «Шанхай Порт», бразильский хавбек подчеркнул, что все еще сохраняет амбиции вернуться в европейский футбол и поиграть на топовом уровне. Но планировал, что произойдет это после завершения его контракта с «Шанхай Порт», который изначально был рассчитан на четыре года.

Здесь также важно напомнить, что сразу после переезда в Китай Оскар де-факто был вычеркнут из списка футболистов, которых вызывали в национальную сборную Бразилии. Если до трансфера в «Шанхай Порт» хавбек имел регулярное место в составе «селесао» и даже сыграл все семь матчей команды в рамках финальной части ЧМ-2014, то вояж в Поднебесную мгновенно лишил футболиста возможности защищать цвета своей родины, и Оскар остановился в сборной Бразилии на показателе в 48 матчей и 12 голов, которые успел наиграть уже к 25 годам.

Да и пребывание в Китае для Оскара затянулось. В тамошней Суперлиге хавбека настолько все устраивало, что в декабре 2019-го он оформил новый пятилетний контракт с «Шанхай Порт» на прежних условиях, то есть с годовым окладом в 24 миллиона евро. Всего через месяц после этого китайское правительство своей директивой обязало ввести в тамошнем профессиональном футболе «потолок зарплат» для легионеров на уровне 3 миллионов евро в год. Последнее обстоятельство и послужило началом конца «великого футбольного проекта», который начинали выстраивать в Поднебесной, но так и не достигли желаемого: подавляющее большинство звездных легионеров в короткие сроки покинули китайские команды, а играть там остались лишь те, кому, как Оскару, посчастливилось заранее обеспечить себе выгодные личные условия в долгую, ведь нововведения по «потолку зарплат» не касались контрактов, подписанных до начала действия правительственной директивы.

В отличие от многих других легионеров, Оскар оставался верным «Шанхай Порт». Он регулярно появлялся на поле и был безусловным лидером команды, проводя в каждом сезоне Суперлиги от 80% и выше поединков. Исключением стал лишь сезон-2022, когда хавбек провел только 3 матча в июле, а затем окончательно получил разрешение от руководства покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Этот шаг со стороны руководства «Шанхай Порт», очевидно, очень растрогал бразильского игрока. В то время мама футболиста была серьезно больна, и нуждалась в том, чтобы ее звездный сын был рядом, помогал как морально, так и финансово и организационно. Поэтому Суперлигу-2022 «Шанхай Порт» фактически завалил, финишировав лишь на четвертом месте и пропустив вперед «Чжэцзян», «Шаньдун Тайшань» и «Ухань Фри Таунс» (эта команда тогда впервые в истории стала чемпионом, а до этого проделала феноменальный путь наверх, выиграв в 2020 году Вторую лигу, в 2021-м – Первую, а в 2022-м – Суперлигу).

В 2023-м Оскар полноценно вернулся в «Шанхай Порт», и эта команда сразу же стала чемпионом. На финише коллектив, капитаном которого является бразилец, «привез» аж пять очков «Шаньдун Тайшань», а сам Оскар стал лучшим ассистентом первенства, отдав 13 результативных передач. Что правда, тот сезон точно нельзя было назвать наиболее успешным для бразильца. Свой главный перформанс Оскар оставил на сезон-2024.

2 ноября нынешнего года в китайской Суперлиге были сыграны поединки финального, 30-го, тура. «Шанхай Порт» со счетом 5:0 разгромил «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и в очередной раз стал чемпионом, а Оскар записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Всего же в сезоне-2024 в рамках Суперлиги бразильский хавбек наколотил 14 мячей в 29 поединках, а также отдал аж 20 результативных передач!

Но на этом китайский этап карьеры Оскара заканчивается. Хавбеку еще предстоит провести несколько матчей за «Шанхай Порт» в рамках Лиги чемпионов АФК, а также в финале Кубка Китая против «Шаньдун Тайшань» (23 ноября), однако после этого он, вероятнее всего, покинет клуб. Контракт Оскара рассчитан до 31 декабря, и он уже давал понять, что после его завершения будет искать себе новое место работы.

Почему Оскар, которому сейчас всего 33, не хочет провести в Китае еще пару лет, а уж затем завершить в Поднебесной карьеру? Сам он в сентябре нынешнего года говорил, что не может оставаться на чужбине вечно, хотя ему и нравится Шанхай. Формально Оскар ссылается на желание снова пожить дома, в Бразилии, где его родным все-таки намного комфортнее.

«Я люблю Шанхай, но он слишком далеко от дома для нас. Мы не можем оставаться здесь вечно. Моя мама стареет, мои сестры рожают детей. Мы хотим быть ближе к дому», – заявил Оскар.

Но на этот раз, видимо, хавбек все-таки лукавит. Дело в том, что в «Шанхай Порт» не прочь оставить его в своих рядах и на будущее, но не способны гарантировать такой же контракт, как и сейчас. Максимум, на что может претендовать Оскар в Китае – это 3 миллиона евро в год, установленные согласно «потолку зарплат» для иностранцев. Это в восемь раз меньше нынешней зарплаты бразильца, которая, по данным Square Mile, в 2024 году являлась шестой в рейтинге наиболее высоких среди всех футболистов на планете (больше Оскара, по данным источника, получают только Садио Мане, Рияд Марез, Карим Бензема, Неймар и Криштиану Роналду).

Очевидно, что Оскар вряд ли воплотит в жизнь и свое обещание вернуться в европейский футбол топового уровня. После стольких лет в Китае 33-летний бразильский ветеран вряд ли способен тягаться по качеству игры со своим ровесником бельгийцем Кевином Де Брюйне, в действиях которого многие специалисты также видят признаки очевидного спада, вызванного возрастным фактором.

Поэтому прямо сейчас бразильская пресса предполагает, что Оскар будет иметь на выбор три варианта в карьере: вернуться обратно на родину, перебраться в США, или же податься в Саудовскую Аравию, которая, очевидно, стала своего рода преемником модели «шальных денег» китайского чемпионата.

Кажется, что учитывая прежний выбор Оскара, нет ни малейших сомнений, где мы увидим звездного бразильца в следующем году. С другой стороны, он уже заработал столько, сколько и не мечтал, а потому, возможно, действительно настало время немного поиграть в футбол для души. Неужели деньги, которых при разумном ими распоряжении хватит не только Оскару, но и его детям и внукам, окажутся важнее для бразильца и на этот раз?..