11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег

В первых числах ноября в Китае завершился уже 20-й розыгрыш футбольной Суперлиги. Чемпионом на этот раз стал «Шанхай Порт» – команда, которая большинству европейских болельщиков куда больше известна под прежним «коммерческим» названием «Шанхай СИПГ».

Для «Шанхай Порт» это чемпионство стало лишь вторым в истории, и по этому показателю «красные орлы» находятся далеко позади безоговорочного гегемона – «Гуанчжоу», в активе которого 8 чемпионств, но также еще под старой «вывеской» – «Гуанчжоу Эвергранд».

После того, как в китайском профессиональном футболе начался серьезный финансовый кризис, совпавший с пандемией Covid-19, существенные перемены произошли не только с названиями команд, которые только-только успели заучить европейские болельщики. Изменения оказались куда более масштабными и привели к исчезновению ряда клубов, огромным проблемам у других (например, упоминавшийся выше «Гуанчжоу Эвергранд» сперва стал просто «Гуанчжоу», а затем по итогам минувшего сезона в китайской Суперлиге и вовсе вылетел в низший дивизион, где по итогам розыгрыша в 2023 году не только не сумел с ходу вернуться в элиту, а и вовсе финишировал в нижней половине таблицы – на 12-м месте!), а также к массовому оттоку легионеров.

Иностранные футболисты, такие как Алекс Тейшейра, в свое время ехали в Поднебесную исключительно с одной мотивацией – заработать как можно больше денег. Это то, что они не могли обеспечить себе в Европе и других частях света, однако как только эра шальных денег в Китае завершилась, почти все легионеры мгновенно оставили этот чемпионат.

На текущий момент в китайской Суперлиге осталось только 11 иностранных футболистов, которые переехали в Поднебесную в 2019 году или ранее, то есть до начала масштабного обвала, и с тех пор ни разу не покидали клубы элитарного дивизиона этой страны (даже на правах аренды), а также не имеют матчей за сборную Китая (хотя некоторые из представленных ниже игроков и обзавелись тамошним гражданством). Да и то ряд из них все же покинет Поднебесную формально уже в начале следующего года, по истечении срока контрактов, а фактически – в эти дни, после завершения розыгрыша очередного сезона.

Кто же эти «терпеливые герои»?..

Адриан Межеевски

Возраст: 37 лет

Гражданство: Польша

Клуб: «Хэнань»

Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Межеевски

Польский атакующий полузащитник Адриан Межеевски не так долго времени провел в европейском футболе, где помимо выступлений на родине успел отыграть три сезона в «Трабзонспоре», после чего отбыл сперва в Саудовскую Аравию, затем поиграл в ОАЭ и Австралии, прежде чем летом 2018-го оказаться в Китае. Первой командой Межеевски в Поднебесной стал «Чанчунь Ятай», после чего он каждый год менял клуб, а в последнее время успевал делать это даже по два раза за сезон.

С апреля 2022-го Межеевски выступал за «Хэнань», а всего провел в китайской Суперлиге 125 поединков, в которых отличился 26 забитыми мячами и 41 ассистом. В конце декабря нынешнего года у Адриана истекает контракт с его нынешним клубом, и поляк намерен покинуть «Хэнань», а возможно, и Поднебесную. Хотя в его планах еще могут произойти изменения, если он получит интересное предложение…

Фернандиньо (Фернандо Консейсао)

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия / Китай

Клуб: «Шаньдун Тайшань»

Бразильский правый вингер Фернандо Консейсао, ставший в Китае более известным под именем Фернандиньо, также совсем недолго поиграл в Европе. Летом 2014 года его подписал португальский «Эшторил», однако уже через год европейцы предпочли отправить футболиста играть в аренду в Китай, а вскоре и полноценно продали легионера за 1,25 миллиона евро в «Чунцин Лифань». Впоследствии этому бразильцу даже посчастливилось оказаться в рядах «Гуанчжоу Эвергранд», но былой гранд как раз пребывал на излете, а потому разжиться трофеями в Китае Фернандиньо так и не удалось.

В 2020 году Фернандиньо получил китайское гражданство, что помогло ему формально не считаться легионером в чемпионате Поднебесной, однако ни одного поединка за национальную сборную Китая натурализованный бразилец так и не провел. Ныне вингер выступает за «Шаньдун Тайшань», с которым имеет контракт до конца следующего года. Хотя не факт, что Фернандиньо сумеет его отработать, а не перейдет куда-то еще, так как в сезоне-2023 он провел на поле лишь 579 минут в 21 поединке, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.

Оскар Мариту

Возраст: 24 года

Гражданство: ДР Конго

Клуб: «Цанчжоу Майти Лайонс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Мариту

Этот откровенно малоизвестный в Европе центрфорвард перебрался в Китай непосредственно из ДР Конго, где и начинал профессиональную карьеру. Летом 2018 года Мариту на правах свободного агента перешел в «Яньбянь Фудэ», где очень неплохо себя проявил в китайской Лиге 1 (10 голов в 15 матчах).

Когда в 2019-м «Яньбянь Фудэ» прекратил существование Оскар Мариту остался в Китае, подписав контракт с «Шэньси Чанъань» (в марте нынешнего года этот клуб также был расформирован), а всего через год был продан почти за 4 миллиона евро в «Цанчжоу Майти Лайонс», где выступает и по сей день, имея контракт до 31 декабря, но с опцией пролонгации, которая должна вступить в силу в ближайшее время, так как клубу удалось сохранить прописку в элитарном дивизионе.

Кристиан Бассогог

Возраст: 28 лет

Гражданство: Камерун

Клуб: «Шанхай Шеньхуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Бассогог

Кристиан Бассогог является весьма известной фигурой в профессиональном футболе. Летом 2015 года он перебрался в датский «Ольборг», который отыскал его в США и оформил переход на правах свободного трансфера, а уже через полтора года выгодно перепродал в Китай. В феврале 2017-го «Хэнань» заплатил за право оформить трудовое соглашение с Бассогогом 6 миллионов евро, что до сих пор является рекордной продажей в истории «Ольборга».

Оформить столь выгодный трансфер датчанам помогла успешная игра Бассогога на Кубке африканских наций-2017 в составе Камеруна. Тот турнир «неукротимые львы» выиграли, а Кристиан был назван его лучшим игроком, после чего и отбыл в Поднебесную. В феврале 2021-го Бассогог на правах свободного агента перешел в «Шанхай Шеньхуа», с которым уже 31 декабря у него истекает контракт и пока вопрос будущего камерунца остается открытым. Всего, по состоянию на текущий момент, Бассогог провел в китайской Суперлиге 133 матча, отличившись 35 голами и 25 ассистами.

Тим Чоу

Возраст: 29 лет

Гражданство: Китайский Тайбэй (Тайвань) / Англия

Клуб: «Чэнду Жунчэн»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Чоу

Опорный полузащитник Тим Чоу родился и вырос в Англии, где и начинал играть в футбол в академии «Уигана». Впоследствии провел 19 матчей за первую команду «латикс» в Чемпионшипе и Лиге 1, а в 2016-м ушел свободным агентом в шотландский «Росс Каунти», откуда на таких же правах через два сезона отбыл в сербский «Спартак» из Суботицы.

В феврале 2019 года Чоу был продан в «Хэнань», а спустя три года свободным агентом перешел в «Чэнду Жунчэн», с которым имеет долгосрочный контракт – до 31 января 2026-го. В китайской Суперлиге Тим провел 106 матчей (8 голов, 8 ассистов), и со временем получил гражданство Тайваня, сыграв в ноябре 2017 года даже один матч за Китайский Тайбэй, однако после того его международная карьера, по сути, оказалась поставленной на паузу. Не исключено, что по политическим причинам, учитывая напряженность, существующую между КНР и Тайванем.

Маруан Феллайни

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бельгия / Марокко

Клуб: «Шаньдун Тайшань»

35-летний Маруан Феллайни является более чем известной фигурой в европейском футболе. Перед тем, как уехать в Китай бельгийцу удалось сделать весьма пристойную карьеру, поиграв за «Стандард», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В частности, с первым Феллайни дважды становился чемпионом Бельгии, а в рядах «красных дьяволов» поднимал над головой трофей Лиги Европы, а также Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

В феврале 2019 года «Манчестер Юнайтед» решил продать Феллайни в «Шаньдун Тайшань» (на тот момент клуб носил название «Шаньдун Лунэн») за 7 миллионов евро, и с тех пор бельгиец выступает в Поднебесной. В рядах команды из города Цзинань Маруан не только провел 108 матчей в Суперлиге (39 голов, 11 ассистов), но и становился чемпионом, а также дважды выигрывал Кубок страны. Несмотря на то, что контракт Феллайни с «Шаньдун Тайшань» истекает 31 декабря 2025 года, полузащитник покидает команду уже сейчас, сразу по завершении сезона-2023. Пока неизвестно, где продолжит выступления Маруан, но в Китае мы его уже вряд ли увидим, впрочем, как, возможно, и где-либо еще, так как в СМИ циркулируют слухи о том, что Феллайни всерьез рассматривает возможность попрощаться с профессиональным футболом.

Мойзес

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Шаньдун Тайшань»

35-летний центральный полузащитник Мойзес большую часть своей карьеры провел в родной Бразилии, которую покинул в 2014 году ради аренды в «Риеку». В хорватском клубе легионер пришелся ко двору, и вскоре контракт футболиста был выкуплен на полноценной основе. С «Риекой» Мойзес даже успел выиграть Кубок Хорватии, но затем за 1 миллион евро был продан в «Палмейрас», где дважды ему посчастливилось стать чемпионом Бразилии.

Летом 2019 года «Палмейрас» принял предложение на 5 миллионов евро о продаже Мойзеса от «Шаньдун Тайшань», и с тех пор хавбек выступает в Поднебесной за этот коллектив, успев стать в его рядах чемпионом Китая и трехкратным обладателем Кубка страны. На текущий момент в активе Мойзеса 84 поединка в Суперлиге (21 гол, 34 ассиста), однако пока неизвестно, сможет ли бразилец улучшить эти показатели, так как его контракт истекает уже 31 декабря. В прошлый раз трудовое соглашение с «Шаньдун Тайшань» полузащитник переподписал сроком на один сезон.

Александер Н’Думбу

Возраст: 31 год

Гражданство: Габон / Китай

Клуб: «Чжэцзян»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Н’Думбу

Опорный полузащитник Александер Н’Думбу является воспитанником академии «Марселя», за первую команду которого даже успел сыграть 2 поединка под руководством Дидье Дешама. Однако очень быстро в стане провансальцев осознали, что ставку на футболиста в будущем делать не будут, и он продолжил карьеру в Бельгии и даже Болгарии.

Именно из болгарского клуба «Верея» Н’Думбу в феврале 2019 года на правах свободного агента отбыл в Китай, где подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа». С этой командой Александер завоевал Кубок страны, а перед началом сезона-2023 свободным агентом перешел в «Чжэцзян», с которым стал «бронзовым» призером завершившегося розыгрыша. Контракт хавбека сборной Габона (8 матчей) с его нынешним клубом рассчитан еще на два года, причем в чемпионате Поднебесной он формально не подпадает под лимит на легионеров, так как с 2019 года имеет китайское гражданство.

Няша Мушекви

Возраст: 36 лет

Гражданство: Зимбабве

Клуб: «Чжэцзян»

Getty Images/Global Images Ukraine. Няша Мушекви

36-летний зимбабвийский центрфорвард Няша Мушекви является культовой фигурой для китайского клубного футбола, так как на протяжении последних восьми лет демонстрирует неизменно высокие показатели результативности. В частности, в Суперлиге-2023 Мушекви забил 18 мячей, став вторым в гонке бомбардиров, а всего на его счету 54 гола в элитарном дивизионе китайского футбола (в 91 матче) и 68 забитых мячей – в китайской Лиге 1 (в 112 матчах).

В Китае Мушекви выступает с января 2016 года, а до этого дважды пытался трудоустроиться в Европе (в бельгийском «Остенде» и шведском «Юргордене»), куда ездил на правах аренды из южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз». За это время в Поднебесной играл только в двух командах – «Далянь Ифан» и «Чжэцзяне», с которым у него контракт до 31 января 2024 года, и пока отнюдь неочевидные перспективы остаться.

Франк Ачимпонг

Возраст: 30 лет

Гражданство: Гана

Клуб: «Шэньчжэнь»

Левого вингера сборной Ганы Франка Ачимпонга в Европе могут помнить по выступлениям за «Андерлехт». С этой командой африканец дважды становился чемпионом Бельгии, а всего провел за брюссельцев 165 поединков (22 гола, 21 ассист) во всех турнирах.

Летом 2017 года «Андерлехт» отдал Ачимпонга в аренду в «Тяньцзинь Тэда», который спустя полгода выкупил контракт африканца за 3,5 миллиона евро. Собственно говоря, с тех пор Франк выступает исключительно в Суперлиге (138 матчей, 48 голов, 22 ассиста), успев в 2021-м перебраться в «Шэньчжэнь». Однако по итогам сезона-2023 нынешний клуб Ачимпонга вылетел из элитарного дивизиона, и пока непонятно, останется ли Франк в его рядах и в дальнейшем, несмотря на контракт до конца 2024 года.

Оскар

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия / Италия

Клуб: «Шанхай Порт»

Пожалуй, самым известным легионером в китайском футболе остается экс-вундеркинд сборной Бразилии и «Челси» Оскар. Хавбек, за которого «синие» летом 2012 года отдали 32 миллиона евро «Интернасьоналу», сенсационно для многих уехал в Поднебесную в начале 2017-го, когда «Шанхай Порт» (на тот момент еще выступавший под прежним названием – «Шанхай СИПГ») заплатил за него 60 миллионов евро. Эта сумма всецело удовлетворила боссов лондонского клуба, да и сам Оскар получил крайне выгодный контракт, отказаться от которого попросту не смог.

С тех пор Оскар выступает в Китае, причем исключительно за «Шанхай Порт». С этой командой бразилец дважды (в 2018 и 2023 годах) становился чемпионом Суперлиги, а всего провел в турнире 146 матчей (44 гола, 89 ассистов). Что правда, после переезда в Поднебесную хавбеку пришлось забыть о выступлениях за сборную Бразилии, за которую Оскар успел провести 48 матчей (12 голов и 15 ассистов), в том числе сыграв 7 поединков в рамках ЧМ-2014. Контракт Оскара с «Шанхай Порт» рассчитан еще на один сезон – до 30 ноября 2024-го.