Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола

В последние месяцы и дни внимание мирового сообщества все больше и больше направлено на Китай. Там сперва официально было запротоколировано событие, в реализацию которого еще каких-то пять-семь лет назад не мог бы поверить никто – депутаты всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали главой государства Си Цзиньпина, который, таким образом, стал первым в истории страны председателем, утвержденным на третий пятилетний срок.

Опытного китайского политика, который в июне отпразднует 70-й день рождения, уже называют наиболее влиятельным человеком КНР со времен Мао Цзэдуна, и это вызывает все больше и больше обеспокоенности в демократических государствах, которые трактуют нынешнюю политику Си Цзиньпина как весьма опасную, в частности, для свободы Тайваня.

Планы нынешнего китайского руководства вообще вызывают серьезный резонанс в мире. Ранее КНР, напомним, представила свой вариант плана и концепцию завершения российско-украинской войны. Ряд положений этого плана вызвал непонимание и даже критику в Украине и среди ее западных союзников. Но в ходе недавнего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Поднебесную, в процессе которого Си Цзиньпин организовал роскошный прием для европейского гостя в своей резиденции в городе Гуанчжоу, на свет появилось коммюнике, где содержался четкий посыл – КНР поддерживает страны, заявляющие о недопущении применения ядерного оружия, особенно по отношению к государствам им не владеющим.

Окажутся ли успешными нынешние политические планы и задумки Си Цзиньпина даст понять лишь ход истории, однако ранее у китайского лидера случались весьма серьезные просчеты. Один из них, в частности, связан с футболом, который лидер КНР в своей стране страстно хотел вывести на абсолютно новый уровень…

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В 2011 году, еще до первого избрания на пост председателя КНР, Си Цзиньпин, который на тот момент был заместителем экс-главы государства Ху Цзиньтао, заявил о необходимости кардинальных перемен в рамках развития национального футбола. В частности, по видению Си, Китай должен был в среднесрочной перспективе превратиться в футбольную сверхдержаву.

Для этого у Си Цзиньпина разработали план по улучшению имиджа национальной сборной. Он состоял из трех этапов, которые предполагалось воплощать в жизнь постепенно. Сперва сборная Китая должна была решить задачу по выходу в финальную часть одного из трех ближайших чемпионатов мира, затем предполагалось, что Поднебесная получит возможность самостоятельно провести чемпионат мира, а логичным финалом всех прежних усилий должна была стать победа на мундиале.

Взяв на вооружение планы и взгляды Си Цзиньпина по поводу футбола, тамошняя ассоциация установила граничный срок реализации всех трех этапов – 2050 год. Предполагалось, что к этому моменту Поднебесная должна стать безоговорочным футбольным лидером на планете, а ее национальный чемпионат – лучшей лигой, в которой стремились бы играть все ведущие профессионалы мира.

Одним из способов достижения цели, который показался боссам Китайской футбольной ассоциации наиболее действенным, стало привлечение инвесторов в процесс развития национального чемпионата. Говоря проще, государство хотело, чтобы частные корпорации взяли шефство над клубами, инвестировали большие деньги и за счет этого начали привлекать в Поднебесную известных иностранных футболистов, стремящихся заработать на своем таланте как можно больше.



Шанхай СИПГ. Оскар

Благодаря этому стали возможными трансферы Алекса Тейшейры из «Шахтера» в «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро, Халка из «зенита» в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро, Оскара из «Челси» во все тот же «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

Эти сумасшедшие трансферы сделали из китайской Суперлиги реального конкурента на рынке для подавляющего большинства топовых европейских чемпионатов. Того же Алекса Тейшейру из «Шахтера» так и не смог заполучить «Ливерпуль», а вот китайцам это удалось… В сезоне-2015/16 клубы из Поднебесной, по оценкам экспертов, потратили на трансферы новых футболистов более 400 миллионов евро, и благодаря этому китайская Суперлига вошла в топ-5 футбольных чемпионатов с самыми большими расходами.

Но высокие зарплаты для легионеров не сделали китайский футбол успешным, а тамошняя национальная сборная так и не пробилась ни на ЧМ-2014, ни на ЧМ-2018, ни на ЧМ-2022… Команда, имеющая прозвище «Великая стена», оказалась неконкурентоспособной не только для топовых сборных мирового футбола, но и для куда менее сильных коллективов, представляющих непосредственно азиатский регион – Ирана, Японии, Саудовской Аравии, Южной Кореи.

С момента, когда Си Цзиньпин заявил о необходимости выведения футбола в КНР на качественно новый уровень, и до сегодняшнего дня лучшим достижением в истории тамошней национальной сборной все еще остается второе место на Кубке Азии-2004, а в последний и единственный раз, когда «Великая стена» квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира, датирован уже весьма далеким 2002 годом...

В самом Китае считается, что одним из главных ударов по амбициозным планам по выходу футбола Поднебесной на лидирующие позиции в мире стала пандемия Covid-19. Она всерьез подкосила экономику страны, а очень динамичный и невероятно денежный рынок недвижимости попросту заглох. В результате средства у государственных компаний и застройщиков иссякли, а вместе с тем и прекратилось щедрое финансирование клубов.

Кроме этого, Китай стал одной из стран, где в отношении пандемии Covid-19 были введены максимально строгие правила, предусматривающие тотальный карантин целых регионов, даже при минимальной эпидемиологической угрозе для них. Из-за этого ни о каких зрителях на трибунах даже и речь не шла, по причине чего у клубов стремительно снизились доходы, в том числе от спонсоров.

В этих условиях клубы изо всех сил пытались продолжать платить зарплату, однако многие иностранные футболисты и тренеры, привлеченные ранее для повышения уровня китайского футбола, отказались продолжать свое пребывание в Поднебесной. Большинство легионеров в короткие сроки покинули Китай, чтобы иметь возможность быть поближе к своим семьям и не находиться в перманентном карантине.

Интересно, что ряд западных обозревателей смотрят на ситуацию вовсе не так, как это делают их китайские коллеги, которых легко можно заподозрить в ангажированности. В частности, спортивный консультант Уильям Би высказал точку зрения о том, что провал проекта развития китайской Суперлиги в значительно большей степени связан с неправильными финансовыми решениями клубов и коррупцией на высоком уровне, чем непосредственно с пандемией Covid-19. Последняя лишь ускорила процессы, наметившиеся за несколько лет до ее начала…

Острый кризис, возникший вокруг Evergrande Group – бывшего генерального спонсора самого успешного футбольного клуба Китая «Гуанчжоу Эвергранд», – спровоцировал настоящую катастрофу на рынке недвижимости в КНР. В результате 7-кратный чемпион Китая, а также 2-кратный победитель Лиги чемпионов АФК «Гуанчжоу Эвергранд» не смог полностью выплатить заработную плату своим футболистам, и по итогам сезона 2022 года вылетел из Суперлиги.

«Китайский футбол меняется, многие команды переживают острый финансовый кризис. Даже «Гуанчжоу», одна из лучших команд КНР, столкнулась с трудной ситуацией. Она действительно сложная», – заявлял в начале минувшего года перуанский легионер «Гуанчжоу» Роберто Сьючо, который вскоре после этого был вынужден расторгнуть контракт с клубом из Поднебесной, и больше года находился без клуба, прежде чем вернулся на родину в ряды «Университарио».

Персона Сьючо интересна тем, что он стал одним из футболистов, принявших участие в проекте натурализации в китайском футболе. Роберто получил китайское гражданство еще в 2019 году, благодаря тому, что у его покойного деда якобы были родственники из Поднебесной.

Не сумев достичь быстрых результатов через приглашение легионеров в национальный чемпионат, которые должны были поспособствовать конкурентному росту качеств у местных игроков, боссы Китайской футбольной ассоциации решили пойти по пути натурализации. Роберто Сьючо оказался одним из тех, кто получил паспорт КНР, но так и не сыграл за «Великую стену». А вот некоторым другим заезжим игрокам в этом аспекте повезло больше – воспитанник «Арсенала» и экс-англичанин Нико Йеннарис имеет на своем счету 6 матчей за сборную Китая, а его экс-соотечественник и воспитанник «Эвертона» Тайас Браунинг – 14. Также в сборную Поднебесной было привлечено немало бразильцев – Элкесон сыграл 13 поединков за КНР (4 гола), Алан – 10 (3), Алоизио – 5 (1). Рикардо Гуларт успел получить китайское гражданство, но за тамошнюю сборную так и не сыграл, а вокруг персоны Алекса Тейшейры ходило много слухов, но финансовые проблемы в Суперлиге помешали экс-лидеру «Шахтера» стать новоиспеченным китайцем и игроком «Великой стены».

В конечном итоге, ставка на натурализованных легионеров, не имеющих, по правде говоря, ни капли китайской крови, тоже провалилась. Все они готовы были играть за КНР из-за денег, а когда с этим возникли проблемы, большинство попросту собрали чемоданы и уехали. Уже упомянутый выше Рикардо Гуларт даже инициировал процедуру отказа от китайского гражданства, обидевшись на то, что «Гуанчжоу» так и не погасил долги перед ним по зарплате.

Поэтому, по прошествии двенадцати лет с того момента, как Си Цзиньпин озвучил свою мечту о сильном китайском футболе, можно смело констатировать – она все еще остается несбывшейся и рискует навсегда оказаться несбыточной. Дополнительную интригу ситуации добавляет тот факт, что на момент заявления нынешнего лидера КНР в 2011 году, сборная Китая занимала 69-е место в рейтинге ФИФА, а ныне, после прохождения долгого процесса реформ и инвестиций, находится на 81-м. Такое вот «покращення вже сьогодні» по-китайски…