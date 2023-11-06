Шанхай Порт стал чемпионом Китая. Во второй раз в истории

На минувших выходных в Китае завершился очередной розыгрыш футбольной Суперлиги.

Чемпионом 20-го розыгрыша турнира стала команда «Шанхай Порт», которая в 30 турах одержала 19 побед при 6 ничьих и 5 поражениях. На финише команда, в рядах которой выступает экс-хавбек «Челси» и сборной Бразилии Оскар, на 5 очков опередила «Шаньдун Тайшань», оказавшийся в итоге на второй строчке.

Для «Шанхай Порт» это второе чемпионство в истории. Впервые «красные орлы» побеждали в китайской Суперлиге в 2018-м, когда еще играли под иным названием – «Шанхай СИПГ».

К чемпионскому титулу «Шанхай Порт» привел 57-летний испанский тренер Хавьер Перейра, который долгое время был на вторых ролях в европейском футболе, в 2021 году самостоятельно возглавил «Леванте», а в 2022-м отбыл в Китай, где в марте нынешнего года и получил должность наставника «Шанхай Порт».

Финальная турнирная таблица китайской Суперлиги-2023: