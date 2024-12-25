Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Спортивный врач пояснил, почему Свентек дисквалифицировали всего на месяц
WTA
25 декабря 2024, 02:46 |
25
0

Спортивный врач пояснил, почему Свентек дисквалифицировали всего на месяц

Дмитрий Бабелюк – о допинг-кейсе польской теннисистки

25 декабря 2024, 02:46 |
25
0
Спортивный врач пояснил, почему Свентек дисквалифицировали всего на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал допинг-кейс второй ракетки мира Иги Свентек из Польши:

«Допинг-кейс Иги Свентек подходит к своему завершению.

В начале сентября Игу известили о положительном тесте на триметазидин (препарат, который потенциально должен влиять на метаболизм сердца, но не зарегистрирован в США или Великой Британии. В Украине известен под названием Предуктал).

Обе пробы А и Б подтвердили наличие вещества в образце, отобранном в конце августа 2024 года.

Ига и ее команда сразу пошли на сотрудничество и, отрицая любое сознательное участие спортсменки в приеме препарата, начали проверять все саплементы и витамины, которые полька регулярно принимает.

И оказалось, что в капсулы мелатонина (добавка для улучшения последствий джет лага), которые регулярно принимает Ига, был занесен триметазидин. Эту партию добавок она купила в Польше.

Этот фактор стал ключевым в деле Иги (как и в кейсе Погба, где доказали попадание запрещенного вещества через контаминированные витамины), ведь она получила всего 1 месяц символического бана.

Этот месяц заканчивается уже в конце декабря, поэтому вся история заняла около 4 месяцев бана».

По теме:
ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ
Врет или нет? Эксперт пояснил, что означает прохождением Мудриком полиграфа
ФОТО. Рэмсдейл играл в перчатках с четырьмя пальцами. Что случилось?
Дмитрий Бабелюк Ига Свёнтек допинг
Даниил Агарков Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Форвард Шахтера посетил стадион французского клуба, куда его сватают
Футбол | 24 декабря 2024, 22:28 5
ФОТО. Форвард Шахтера посетил стадион французского клуба, куда его сватают
ФОТО. Форвард Шахтера посетил стадион французского клуба, куда его сватают

Лассина Траоре накануне побывал на поединке Кубка Франции между «Лансом» и ПСЖ

ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством
Теннис | 24 декабря 2024, 13:33 0
ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством
ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством

Элина опубликовала видео со своей дочкой Скай и домашним питомцем Визом

Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Футбол | 24.12.2024, 15:28
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Бокс | 24.12.2024, 10:26
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Бокс | 24.12.2024, 07:49
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
24.12.2024, 09:13 9
Футбол
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
23.12.2024, 13:53 2
Бокс
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
23.12.2024, 08:55 16
Бокс
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
23.12.2024, 20:48 1
Бокс
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
24.12.2024, 14:08 58
Футбол
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
23.12.2024, 07:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем