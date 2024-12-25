Спортивный врач пояснил, почему Свентек дисквалифицировали всего на месяц

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал допинг-кейс второй ракетки мира Иги Свентек из Польши:

«Допинг-кейс Иги Свентек подходит к своему завершению.

В начале сентября Игу известили о положительном тесте на триметазидин (препарат, который потенциально должен влиять на метаболизм сердца, но не зарегистрирован в США или Великой Британии. В Украине известен под названием Предуктал).

Обе пробы А и Б подтвердили наличие вещества в образце, отобранном в конце августа 2024 года.

Ига и ее команда сразу пошли на сотрудничество и, отрицая любое сознательное участие спортсменки в приеме препарата, начали проверять все саплементы и витамины, которые полька регулярно принимает.

И оказалось, что в капсулы мелатонина (добавка для улучшения последствий джет лага), которые регулярно принимает Ига, был занесен триметазидин. Эту партию добавок она купила в Польше.

Этот фактор стал ключевым в деле Иги (как и в кейсе Погба, где доказали попадание запрещенного вещества через контаминированные витамины), ведь она получила всего 1 месяц символического бана.

Этот месяц заканчивается уже в конце декабря, поэтому вся история заняла около 4 месяцев бана».