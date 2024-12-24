«Переговоры начаты». Инсайдер рассказал о трансфере Забарного в топ-клуб
Украинский защитник может перейти в ПСЖ
Twitter-паблік PSGINSIDE-ACTUS подтвердил информацию о заинтересованности французского ПСЖ в трансфере украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.
"Слухи о заинтересованности ПСЖ в Илье Забарном правдивы. Клуб начал переговоры о его покупке. На зимние трансферы ПСЖ имеет бюджет в размере 60 млн евро, не учитывая возможные продажи", - говорится в сообщении паблика.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 17 матчей. Результативными действиями украинец не отметился. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.
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