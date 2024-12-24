Испания24 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:39
324
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Болельщики Бетиса забросали поле стадиона тысячами мягких игрушек. Зачем?
Эта акция проводится испанскими болельщиками ежегодно перед Рождеством
24 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:39
324
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Интересную акцию провели болельщики 22 декабря во время игры Ла Лиги между «Бетисом» и «Райо Вальекано» (1:2).
Зрители матча 18-го тура чемпионата Испании засыпали футбольные поля тысячами мягких игрушек.
Эта акция проводится испанскими болельщиками ежегодно. Мягкие игрушки стали символом рождественского праздника.
Затем игрушки передают детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, чтобы подарить им радость в канун Рождества.
ФОТО. Болельщики Бетиса забросали поле стадиона тысячами мягких игрушек
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