Болельщики Бетиса забросали поле стадиона тысячами мягких игрушек. Зачем?

Интересную акцию провели болельщики 22 декабря во время игры Ла Лиги между «Бетисом» и «Райо Вальекано» (1:2).

Зрители матча 18-го тура чемпионата Испании засыпали футбольные поля тысячами мягких игрушек.

Эта акция проводится испанскими болельщиками ежегодно. Мягкие игрушки стали символом рождественского праздника.

Затем игрушки передают детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, чтобы подарить им радость в канун Рождества.

ФОТО. Болельщики Бетиса забросали поле стадиона тысячами мягких игрушек