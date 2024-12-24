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Испания
24 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:39
324
1

Болельщики Бетиса забросали поле стадиона тысячами мягких игрушек. Зачем?

Эта акция проводится испанскими болельщиками ежегодно перед Рождеством

24 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:39
324
1
Болельщики Бетиса забросали поле стадиона тысячами мягких игрушек. Зачем?
Getty Images/Global Images Ukraine

Интересную акцию провели болельщики 22 декабря во время игры Ла Лиги между «Бетисом» и «Райо Вальекано» (1:2).

Зрители матча 18-го тура чемпионата Испании засыпали футбольные поля тысячами мягких игрушек.

Эта акция проводится испанскими болельщиками ежегодно. Мягкие игрушки стали символом рождественского праздника.

Затем игрушки передают детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, чтобы подарить им радость в канун Рождества.

ФОТО. Болельщики Бетиса забросали поле стадиона тысячами мягких игрушек

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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mini.f
Наши дети - сироты тоже хотят такую традицию в Украине. Слабо?
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