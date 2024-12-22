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Чемпионат Испании
Бетис
22.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Райо Вальекано
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Испания
22 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:05
24
0

На гол Иско ответил Иси. Бетис и Райо Вальекано разошлись миром в Ла Лиге

«Бетис» занимает 9-е место, а «Райо Вальекано» находится на 12-й позиции

22 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:05
24
0
На гол Иско ответил Иси. Бетис и Райо Вальекано разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Бетис» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

На гол Иско с пенальти гости после перерыва ответили точным ударом Иси Палазона.

«Бетис» с 25 очками занимает 9-е место в Ла Лиге, а «Райо Вальекано» с 22 очками находится на 12-й позиции.

Ла Лига. 18-й тур, 22 декабря

Бетис – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Иско, 37 (пен) – Иси Палазон, 51

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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