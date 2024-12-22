22.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Испания22 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:05
24
0
На гол Иско ответил Иси. Бетис и Райо Вальекано разошлись миром в Ла Лиге
«Бетис» занимает 9-е место, а «Райо Вальекано» находится на 12-й позиции
22 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:05
24
0
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Бетис» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
На гол Иско с пенальти гости после перерыва ответили точным ударом Иси Палазона.
«Бетис» с 25 очками занимает 9-е место в Ла Лиге, а «Райо Вальекано» с 22 очками находится на 12-й позиции.
Ла Лига. 18-й тур, 22 декабря
Бетис – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Иско, 37 (пен) – Иси Палазон, 51
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 декабря 2024, 09:04 2
Леннокс считает эту победу заслуженной
Футбол | 22 декабря 2024, 17:53 8
Матч 17-го тура АПЛ закончился со счетом 0:0
Бокс | 22.12.2024, 02:16
Бокс | 21.12.2024, 23:59
Футбол | 22.12.2024, 22:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.12.2024, 15:23 13
22.12.2024, 18:00 2
22.12.2024, 19:14 7
21.12.2024, 08:20
22.12.2024, 08:30 7
21.12.2024, 21:42 6
21.12.2024, 12:50 12
22.12.2024, 07:02