На гол Иско ответил Иси. Бетис и Райо Вальекано разошлись миром в Ла Лиге

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Бетис» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

На гол Иско с пенальти гости после перерыва ответили точным ударом Иси Палазона.

«Бетис» с 25 очками занимает 9-е место в Ла Лиге, а «Райо Вальекано» с 22 очками находится на 12-й позиции.

Ла Лига. 18-й тур, 22 декабря

Бетис – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Иско, 37 (пен) – Иси Палазон, 51