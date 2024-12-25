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Англия
25 декабря 2024, 02:19 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:25
162
0

Врет или нет? Эксперт пояснил, что означает прохождением Мудриком полиграфа

Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с детектором лжи

25 декабря 2024, 02:19 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:25
162
0
Врет или нет? Эксперт пояснил, что означает прохождением Мудриком полиграфа

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик на днях прошел в Лондоне проверку на полиграфе.

Ответы игрока сборной Украины на детекторе лжи в несколько раз превысили среднюю норму доверия.

Это произошло после того, как стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг.

23-летний хавбек уверяет, что никогда заведомо не употреблял никаких запрещенных веществ.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, что означает прохождение Мудриком полиграфа:

«Полиграф не показывает, лжет ли человек. Он не идентифицирует ложь. Полиграф просто регистрирует физиологический ответ на вопросы.

Машина просто считывает сердцебиение, давление, частоту дыхания и другие физиологические показатели, а сам подход основан на предположении, что ложь – это стрессовая штука, и она должна вызвать изменения в физиологических показателях.

Но научно и юридически показатели полиграфа не имеют никакой силы, ведь очень сложно изменения сердцебиения привязать ко лжи. Это не «Любовь на выживание», это серьезные вещи, за которыми следуют ощутимые последствия.

Учитывая, что полиграф можно обмануть, а показатели стресса могут появиться в ответ на что-либо, ни в одной из серьезных стран на основе полиграфа судебные представители не будут выносить никаких решений.

Следовательно, нельзя утверждать, что если человек «прошел» полиграф, то он «не лжет». На деле же просто человек имел одинаковое сердцебиение в течение ответов на все вопросы».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига полиграф Михаил Мудрик Челси Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Telegram
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