Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:

1. Анатолий Трубин («Бенфика»)

2. Георгий Бущан («Динамо» Киев)

3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)

Анатолий Трубин в 2024 году не выиграл ни одного трофея с «Бенфикой», но на протяжении всего календарного года был неизменным игроком стартового состава португальского гранда.

Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Йожеф Сабо. Он выбрал лучшим Андрея Лунина, которого Игорь Суркис не включил даже в топ-3.