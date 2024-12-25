Другие новости25 декабря 2024, 11:04 |
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Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
Игорь Суркис отметил Анатолия Трубина
25 декабря 2024, 11:04 |
2087
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:
- 1. Анатолий Трубин («Бенфика»)
- 2. Георгий Бущан («Динамо» Киев)
- 3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)
Анатолий Трубин в 2024 году не выиграл ни одного трофея с «Бенфикой», но на протяжении всего календарного года был неизменным игроком стартового состава португальского гранда.
Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Йожеф Сабо. Он выбрал лучшим Андрея Лунина, которого Игорь Суркис не включил даже в топ-3.
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