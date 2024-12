Может вернутся в АПЛ? Игрок Ювентуса получил два трансферных предложения

Полузащитник туринского «Ювентус» Дуглас Луис заинтересовал представителей Английской Премьер-лиги.

Как отметил инсайдер Николо Скира, бразилец получил два трансферных предложения от клубов чемпионата Англии. Имена коллективов пока не разглашаются.

Интересно, что Дуглас не спешит принимать решение, поскольку хочет продолжить карьеру в Турине.

Летом 2024 года Луис перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы». Игрок сыграл 11 матчей за старую сеньору, однако результативными действиями еще не отличался.

