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Италия
25 декабря 2024, 10:40 | Обновлено 25 декабря 2024, 10:50
310
0

Может вернутся в АПЛ? Игрок Ювентуса получил два трансферных предложения

Дуглас Луис не торопится принимать решение

25 декабря 2024, 10:40 | Обновлено 25 декабря 2024, 10:50
310
0
Может вернутся в АПЛ? Игрок Ювентуса получил два трансферных предложения
IMAGO. Дуглас Луис

Полузащитник туринского «Ювентус» Дуглас Луис заинтересовал представителей Английской Премьер-лиги.

Как отметил инсайдер Николо Скира, бразилец получил два трансферных предложения от клубов чемпионата Англии. Имена коллективов пока не разглашаются.

Интересно, что Дуглас не спешит принимать решение, поскольку хочет продолжить карьеру в Турине.

Летом 2024 года Луис перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы». Игрок сыграл 11 матчей за старую сеньору, однако результативными действиями еще не отличался.

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Дуглас Луис Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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