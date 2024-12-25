Черновцы увеличили шансы принять четвертьфинал Кубка Украины

Как стало известно Sport.ua, в ФК «Буковина» поступило официальное письмо из Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ, представители которого несколько недель назад проинспектировали стадион в Черновцах, где 2 апреля 2025 года запланировано проведение четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

«Есть довольно существенные замечания, однако еще хватает времени, чтобы до 1 марта 2025 года, когда снова приедет комиссия из Киева, избавиться от всех недостатков, – прокомментировал ситуацию директор ФК «Буковина» Игорь Наболотный. – В частности, следует оборудовать всем необходимым места для журналистов, чтобы у них была возможность оперативно передать информацию, также позаботимся, чтобы более удобной была судейская комната.

Кстати, на четвертьфинальных кубковых матчах не обязательна система ВАР, поэтому пока обойдемся без установки дополнительного оборудования. Хотя, конечно, если «Буковина» ставит своей целью выступать в УПЛ, то нужно приложить усилия, чтобы стадион в Черновцах как можно скорее отвечал требованиям сегодняшнего дня. Времени на раскачку нет.

Пока мы взялись за конкретизацию плана выполнения работ в ближайшие два месяца на стадионе и надеюсь, что 2 апреля сможем принять в Черновцах кубковый четвертьфинал: «Буковина» – «Виктория», – сообщил Наболотный.

Ранее сообщалось, что стадион «Буковины» уже посещала Комиссия УАФ.