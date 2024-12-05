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Кубок Украины
05 декабря 2024, 23:17 |
340
0

Стадион Буковины посетила Комиссия УАФ. Известен результат

Черновчане хотят провести кубковый четвертьфинал в родных стенах

05 декабря 2024, 23:17 |
340
0
Стадион Буковины посетила Комиссия УАФ. Известен результат
ФК Буковина

В апреле 2025 года состоятся четвертьфинальные поединки Кубка Украины по футболу, в частности, в одном из них «Буковина» должна принимать «Викторию».

С проведением матча в Черновцах возникли проблемы, потому что местный стадион «Буковина» не соответствует требованиям УПЛ. Согласно же Регламенту четвертьфиналы должны проходить только на аренах такого уровня. Но руководство ФК «Буковина» просит сделать исключение, аргументируя это тем, что соперник – «Виктория», тоже представляет Первую лигу и за исключением подогрева поля и искусственного освещения, остальное – будет отвечать всем требованиям.

Как стало известно Sport.ua, в эти дни в Черновцах побывала рабочая комиссия, в состав которой вошли представители Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ, которая провела инспекцию спортивной арены «Буковина».

В ближайшие недели в ФК «Буковина» должно поступить официальное письмо из УАФ, в котором будет акцентировано внимание на недостатках, с конкретными датами их устранения и только после выполнения всех работ появится конкретика, сможет ли «Буковина» принять четвертьфинальный кубковый поединок. Однако в Черновцах настроены решительно и собираются доказать, что «Буковине» по силам проведение на высоком уровне такого статусного матча.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Украины встретятся:

«Александрия» – «Шахтер», «Рух» – «Динамо», «Буковина» – «Виктория», «Верес» – «Полесье». Базовая дата проведения матчей 1/4 финала – 2 апреля.

Финальный матч Кубка Украины запланирован на 14 мая 2025 года. Его место проведения должен определить Исполком УАФ.

Ранее мы сообщали, что после жеребьевки четвертьфиналов стало известно, что клуб Первой лиги выйдет в полуфинал Кубка Украины. Это произойдет в 8-й раз в истории этого турнира.

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инсайд Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Виктория Сумы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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