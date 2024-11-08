Клуб Первый лиги выйдет в полуфинал Кубка Украины. Это случится в 8-й раз

По итогам жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины одну из пар составили команды Первой лиги «Буковина» и «Виктория». Они оставались единственными представителями не из УПЛ в турнире.

Одна из этих команд точно выйдет в полуфинал, и это будет в восьмой раз в истории Кубка Украины, когда клуб Первой лиги выйдет в полуфинал.

В истории было два случая, когда команды Второй лиги добирались до 1/2 финала Кубка Украины.

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в апреле, а финал запланирован на 14 мая. Место проведения финала пока не определено.