Клуб Первый лиги выйдет в полуфинал Кубка Украины. Это случится в 8-й раз
Виктория или Буковина будут в полуфинале
По итогам жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины одну из пар составили команды Первой лиги «Буковина» и «Виктория». Они оставались единственными представителями не из УПЛ в турнире.
Одна из этих команд точно выйдет в полуфинал, и это будет в восьмой раз в истории Кубка Украины, когда клуб Первой лиги выйдет в полуфинал.
В истории было два случая, когда команды Второй лиги добирались до 1/2 финала Кубка Украины.
Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в апреле, а финал запланирован на 14 мая. Место проведения финала пока не определено.
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