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  4. РОДДИК – о Костюк: Как провести лучший год в карьере, когда страна в хаосе?
WTA
25 декабря 2024, 03:10 |
181
1

РОДДИК – о Костюк: Как провести лучший год в карьере, когда страна в хаосе?

Энди расхвалил Марту за выступления в прошлом сезоне

25 декабря 2024, 03:10 |
181
1
РОДДИК – о Костюк: Как провести лучший год в карьере, когда страна в хаосе?
WTA. Марта Костюк

Бывший первый номер рейтинга ATP Энди Роддик в своем подкасте Served with высказался о первой ракетке Украины Марты Костюк:

«Думаю, что когда речь идет о ком-либо из Украины, нужно начать с такого уточнения... Можете ли вы представить, как это, провести лучший год в карьере, когда ваша страна находится в абсолютном хаосе. Как суметь отделить это или же взять и использовать потребность своих сограждан в каких-то хороших событиях, чтобы достичь наивысших результатов в карьере?

Костюк выигрывала матчи каждую неделю. Думаю, что ей хорошо удалось в 2024 году - это просто стабильность в целом. Я попросил Майка [продюсера подкаста] просмотреть ее результаты перед нашим разговором, и это выглядит так: два раунда здесь, три раунда там, четыре раунда еще где-то. Просто такой пример стабильности в течение года. И от кого-то, чья репутация до 2024 года, возможно, была немного более эмоционально нестабильной, это большое достижение. Как она опровергла этот нарратив? Выигрывая матчи каждую неделю в 2024 году.

В целом это был хороший сезон для Марты. И с чуть большей матчевой стабильностью посмотрим, что она покажет в следующем году. Ей всего 22 года. Ее непоследовательность не связана с тем, что она не выигрывает матчи каждую неделю. Но чтобы выйти в финал турнира Grand Slam, нужно провести шесть хороших матчей за короткий период, правильно? Нельзя выиграть два, проиграть один, выиграть два, проиграть один. Если мы говорим о пути на турнире, то прогресс должен идти от 1/8 финала до четвертьфинала, от четвертьфинала до полуфинала, от полуфинала до финала, да? То есть, давайте добавим еще один хороший матч на неделе. Но большое уважение ей, потому что раньше ее результаты выглядели, как монитор сердечного ритма, не так ли? С пиками и спадами. И, я думаю, что сейчас все немного выровнялось. Теперь ей нужно каждую неделю немного поднимать планку. Но надо отдать ей должное за год, который она провела».

Костюк начнет 2025 год на турнире WTA 500 в Брисбене, где выступит как в одиночном разряде, так и в парном (вместе с Аленой Остапенко).

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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