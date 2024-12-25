Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу

Матч 18-го тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона» может стать решающим для главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, неудача «горожан» в поединке против «ирисок» может поставить под сомнение способность каталонца руководить командой.

На данный момент «Манчестер Сити» имеет 27 очков после 17 матчей АПЛ и занимает 7-е место в турнирной таблице. Отставание от «Ливерпуля» составляет уже 12 баллов, а мерсисайдцы при этом сыграли на 1 поединок меньше.

Ранее Жузеп Гварлиола озвучил трансферные планы «Манчестер Сити».