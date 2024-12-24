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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 17:08 | Обновлено 24 декабря 2024, 17:21
2178
2

«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика

Цыганык сомневается, что Мудрику следовало летать в Саудовскую Аравию

24 декабря 2024, 17:08 | Обновлено 24 декабря 2024, 17:21
2178
2
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Игорь Цыганык считает, что вингеру «Челси» Михаилу Мудрику после положительной допинг-пробы не стоило публично ехать на боксерский поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри.

«Не понимаю, почему Мудрик поехал на бой Усика. Я пытался понять, но мне кажется, что это не совсем правильное поведение. Поддержать Усика – правильно, но ты сейчас в беде, тебе нужно концентрироваться на том, чтобы выйти из ситуации. О тебе говорят в футбольном мире, а ты показываешь, что тебе все равно. Так не должно быть».

«Твоя команда в туре АПЛ играла против команды с другим украинцем (Миколенко в «Эвертоне – прим) – может, стоило остаться и поддержать «Челси»? Поддержать клуб, который сильно тебя поддерживает сейчас. Что-то там не так».

«Тебя освободили от тренировок, а ты поехал развлекаться. Мне кажется, так быть не должно, это было неуместно, на мой взгляд», – сказал Цыганык.

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Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Saar
шо на полі - недоумок, що  в житті!
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-1
Володимир
Цей клоун типічний москалюга, що з нього крім проби візьмеш?
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-1
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