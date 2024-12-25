Новый тренер, старые проблемы: Ювентус остается скучным и предсказуемым

Многие болельщики «Ювентуса» чуть ли не праздновали уход Массимилиано Аллегри. Игра команды была настолько скучной и невзрачной, что фанаты не могли дождаться перестановок на тренерском мостике. В итоге, Аллегри все же ушел, а на его место назначили Тиаго Мотту. Специалист не самый опытный, но «Болонья» под его руководством играла очень ярко, поэтому у болельщиков были поводы для оптимизма. Они хотели видеть в игроках как минимум желание играть.

«Ювентус» Мотты оставляет неоднозначные впечатления. С одной стороны, «бьянконери» являются единственной командой Серии А, которая еще ни разу не проиграла в текущем сезоне. При этом туринцы лидируют в чемпионате Италии еще по одному показателю – количестве ничьих. 10 ничейных результатов привели к тому, что даже не имея поражений «Ювентус» занимает лишь 6-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующей «Аталанты» уже на 9 очков. «Старая синьора» выглядит такой же старой, какой она была под руководством Аллегри, а это значит, что на Мотту пока рано возлагать большие надежды.

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В начале месяца «Ювентус» отыгрался в матче против «Болоньи», уступая в 2 мяча. Второй гол Тен Копмейнерс забил в компенсированное время. Глядя на счет, можно подумать, что команды провели интересный и захватывающий поединок, а «бьянконери» показали большую волю к победе. Но это не совсем так. Невозможно было скрыть тот факт, что туринцы плохо играл более часа. «Ювентус» по-настоящему разогнался только после того, как Мотта был удален с поля за словесные оскорбления арбитра, что заставило некоторых недовольных болельщиков пошутить, что команда лучше играет без тренера. Конечно, так быть не должно. При Мотте все должно было быть совсем иначе.

Аллегри привел «бьянконери» к победе в финале Кубка Италии над «Аталантой» 15 мая, но был уволен два дня спустя якобы из-за сильной истерики на «Стадио Олимпико», в ходе которой вспыльчивый тренер набросился на четвертого арбитра, а затем, по-видимому, обратил внимание на некоторых официальных лиц клуба. Согласно заявлению туринцев, подтверждающему уход специалиста за два тура до конца сезона в Серии А, его поведение было «сочтено несовместимым с ценностями «Ювентуса» и с поведением, которого должны придерживаться те, кто его представляет». И все же казалось, что тактика Аллегри и игра команды, а не его выходки, стали определяющим фактором в увольнении.

К моменту победы в Кубке Италии Аллегри уже обеспечил «Ювентусу» возвращение в Лигу чемпионов — и при несомненно сложных обстоятельствах. Помимо большого количества травм специалист потерял еще и Поля Погба с Николо Фаджоли из-за длительных дисквалификаций. Отсутствие ключевых игроков стало серьезным препятствием, поскольку в летнее трансферное окно 2023 года в основной состав было вложено очень мало инвестиций из-за финансовых проблем, которые привели к тому, что туринский клуб исключили из еврокубков. Вероятно, Аллегри почувствовал, что заслуживает большего признания за свои достижения — и гораздо большей поддержки со стороны клуба.

Не все, но многие фанаты «Ювентуса» считали, что с ним обошлись несправедливо, и это было понятно. В конце концов, под руководством Аллегри «бьянконери» 5 раз становились чемпионами Италии. Успех в Кубке был воспринят некоторыми болельщиками как знак того, что он может вернуть команду на пьедестал. Поэтому его уход с одной стороны был ожидаемым, а с другой – внезапным. Те болельщики, которые выступали за увольнение Аллегри, сейчас, вероятно, пребывают в смятении, потому что «Ювентус» не стал приятнее на вид под руководством Мотты. Реальность пока не оправдывает ожиданий.

Мотту позиционировали как противоположность Аллегри. Это молодой, современный специалист, и, что самое важное, он прогрессивен, а не прагматичен. В отличие от Аллегри, у него не было больших трофеев в резюме, но он совершил маленькое чудо, выведя «Болонью» в Лигу чемпионов с крошечным бюджетом, показывая при этом один из самых высоких показателей по владению мячом во всей итальянской лиге. Было понятно, что потребуется некоторое время, чтобы реализовать его стратегию в «Юве». Однако у тренеров традиционно не так много времени, чтобы заставить все работать в туринском клубе.

Таким образом, Мотта столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, он не выигрывает матчи, а сводит их к ничьим. «Ювентус» набрал всего 27 очков в первых 15-ти матчах сезона – это второй худший старт клуба в Серии А за последние 14 лет. Во-вторых, туринцы не побеждают прямых конкурентов. Матчи против «Ромы», «Наполи», «Интера» и «Милана» завершились вничью, причем со счетом 0:0 в трех поединках. Положительный момент заключается в прогрессе таких игроков, как Андреа Камбьязо, Кенан Йылдыз, Тимоти Веа и Николо Савона. Однако больше внимания СМИ уделяется Душану Влаховичу, который хоть и является лучшим бомбардиром команды, но все же выглядит все менее подходящим для тактического стиля нового тренера.

Сейчас много говорят о том, что «Ювентус» Мотты набрал на 9 очков меньше, чем «Ювентус» Аллегри на том же этапе прошлого сезона. Однако у нового наставника «бьянконери» есть свои защитники в прессе, среди которых экс-игрок сборной Италии Даниэле Адани, который утверждает, что несправедливо сравнивать эти две команды, учитывая, что Аллегри был горазд лучше знаком с туринским клубом. Также следует отметить, что проблемы с травмами у «Ювентуса» в этом сезоне обострились еще сильнее, из-за чего появляется все больше вопросов к медицинскому отделу. Это значит, что Мотте пришлось полагаться на выпускников академии гораздо больше, чем он надеялся.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Мотта

Работа спортивного директора Кристиано Джунтоли тоже подвергается сомнению. Пьер Калулу выглядит хорошо, влияние Кефрена Тюрама увеличивается, а Франсишку Консейсау подает определенные надежды. В то же время Николас Гонсалес оказался подверженным травмам, а два самых дорогих летних трансфера «Ювентуса» – Тен Копмейнерс (55 млн евро) и Дуглас Луис (51,5 млн) – пока что разочаровывают. Голландец хотя бы забил наконец-то свой первый гол в матче против «Болоньи», а бразильца уже связывают с потенциальным возвращением в Премьер-лигу в январе, поскольку он не вносит абсолютно никакого вклада в результаты команды, даже будучи в хорошей форме.

«Ювентус» взял курс на омоложение состава, но вряд ли это будет оправданием, если результаты останутся такими же. Последним тренером, которому поручили омолодить «старую синьору», был Маурицио Сарри, и его уволили после первого сезона в Турине, несмотря на то, «бьянконери» стали чемпионами под его руководством. Руководство публично выражает поддержку тренеру. Тем не менее Мотта уже, вероятно, находится под давлением. Ему нужно улучшать результаты. Победа над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, конечно, придаст уверенности, но важно обрести стабильность, потому что каждая следующая ничья «Ювентуса» будет приравниваться к поражению.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal