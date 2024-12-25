Легенда Реала может покинуть клуб. Назван возможный вариант
Лукасом Васкесом интересуется «Севилья»
«Севилья» интересуется испанским защитником мадридского «Реала» Лукасом Васкесом, сообщает издание Fichajes.net.
Интересно, что соглашение 33-летнего футболиста с королевским клубом действует до завершения сезона 2024/25, так что уже в январе игрок сможет подписать предварительный контракт с андалусийцами.
Лукас Васкес за свою карьеру провел 371 матч за мадридский «Реал», выиграв с клубом 5 кубков Лиги чемпионов и 4 чемпионата Испании. В этой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 21 поединке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Васкеса в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти разочаровался в Лукасе Васкесе.
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