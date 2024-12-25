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  4. От Лунина к Зинченко. Арсенал хочет арендовать звезду Реала
Англия
25 декабря 2024, 13:46 |
892
0

От Лунина к Зинченко. Арсенал хочет арендовать звезду Реала

Но переход Арды Гюлера маловероятен

25 декабря 2024, 13:46 |
892
0
От Лунина к Зинченко. Арсенал хочет арендовать звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Лондонский «Арсенал» интересуется турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, в аренде 19-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.

Однако отмечается, что это подписание является очень маловероятным, ведь ни «сливочные», ни сам игрок не заинтересованы в переходе.

В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ардой Гюлером интересуется «Байер».

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Дмитро Вербинський Источник: DefensaCentral
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