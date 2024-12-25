От Лунина к Зинченко. Арсенал хочет арендовать звезду Реала
Но переход Арды Гюлера маловероятен
Лондонский «Арсенал» интересуется турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, в аренде 19-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.
Однако отмечается, что это подписание является очень маловероятным, ведь ни «сливочные», ни сам игрок не заинтересованы в переходе.
В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ардой Гюлером интересуется «Байер».
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