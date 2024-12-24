Скауты следили. Талант Барселоны может перебраться в топовый клуб АПЛ

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, выступающий в аренде за «Бетис», привлек внимание «Тоттенхэма», сообщает Relevo.

По информации источника, скауты лондонского луба присутствовали на недавнем матче «Бетиса» и собирали информацию о игроке. Помимо Роке, «шпоры» следили за игрок полузащитника Джонни Кардосо.

В текущем сезоне Витор Роке провел 23 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Постекоглу прокомментировал поражение в матче с «Ливерпулем».