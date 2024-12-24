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Англия
24 декабря 2024, 22:45 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:47
488
1

Скауты следили. Талант Барселоны может перебраться в топовый клуб АПЛ

Скауты «Тоттенхэма» следили за игрой Витора Роке

24 декабря 2024, 22:45 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:47
488
1
Скауты следили. Талант Барселоны может перебраться в топовый клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, выступающий в аренде за «Бетис», привлек внимание «Тоттенхэма», сообщает Relevo.

По информации источника, скауты лондонского луба присутствовали на недавнем матче «Бетиса» и собирали информацию о игроке. Помимо Роке, «шпоры» следили за игрок полузащитника Джонни Кардосо.

В текущем сезоне Витор Роке провел 23 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Постекоглу прокомментировал поражение в матче с «Ливерпулем».

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Витор Роке Тоттенхэм Барселона Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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Комментарии 1
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Saar
Якби він був "талант", то грав би в Барселоні, а не Бетісі.
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