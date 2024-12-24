Источник: Полесье подписало трех легионеров, среди них – Битон. Всем 25 лет

Житомирский клуб «Полесье» в зимнее межсезонье подписал трех легионеров.

По информации ТаТоТаке, житомирский клуб завершил трансферы трех легионеров.

Игроком Полесья стал албанский правый защитник Энди Хадрой из клуба Партизани Тирана.

Также за житомирский клуб будут выступать два израильских футболиста: полузащитник Офек Битон (Хапоэль Иерусалим) и Томер Юсефи (Хапоэль Беэр-Шева).

Интересно, что всем трех новичкам – 25 лет. Контракты с новичками подписаны сроком на 2–3 года.