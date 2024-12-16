Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля

Житомирское П«олесье» интересуется еще одним израильским футболистом.

По информации ТаТоТаке, житомирский клуб активно интересуется Томером Йосефи, полузащитником клуба Хапоэль Беер-Шева.

25-летний футболист может прилететь в Украину для заключения контракта уже к новому году.

Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро, контракт Томера Йосефи с клубом истекает уже летом.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Полесья» в услугах израильского Офека Битона из «Хапоэля» Иерусалим.