Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:32
539
0

Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля

Игроком житомирского клуба может стать Томер Йосефи из Хапоэля Беер-Шева

16 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:32
539
0
Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля
ФК Хапоэль Беер-Шева. Томер Йосефи

Житомирское П«олесье» интересуется еще одним израильским футболистом.

По информации ТаТоТаке, житомирский клуб активно интересуется Томером Йосефи, полузащитником клуба Хапоэль Беер-Шева.

25-летний футболист может прилететь в Украину для заключения контракта уже к новому году.

Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро, контракт Томера Йосефи с клубом истекает уже летом.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Полесья» в услугах израильского Офека Битона из «Хапоэля» Иерусалим.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Самое главное – что у нас есть футбол во время войны»
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»
Повреждение или тактика? Почему Назаренко не попал в основу в игре Полесья
трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир трансферы УПЛ Хапоэль Иерусалим ТаТоТаке Хапоэль Беэр-Шева
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
Футбол | 16 декабря 2024, 19:10 13
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо

В игре Лиги Европы против киевлян на трибунах фанов испанцев кто-то размахивал «флагом днр»

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16 декабря 2024, 15:23 41
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед

Динамо набрало 43 очка и на 5 баллов опережает Александрию

Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Футбол | 16.12.2024, 10:46
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16.12.2024, 13:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
ВИДЕО. Легендарный форвард расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ
Футбол | 16.12.2024, 22:29
ВИДЕО. Легендарный форвард расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ
ВИДЕО. Легендарный форвард расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 11
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем