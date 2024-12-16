Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля
Игроком житомирского клуба может стать Томер Йосефи из Хапоэля Беер-Шева
Житомирское П«олесье» интересуется еще одним израильским футболистом.
По информации ТаТоТаке, житомирский клуб активно интересуется Томером Йосефи, полузащитником клуба Хапоэль Беер-Шева.
25-летний футболист может прилететь в Украину для заключения контракта уже к новому году.
Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро, контракт Томера Йосефи с клубом истекает уже летом.
Ранее сообщалось о заинтересованности «Полесья» в услугах израильского Офека Битона из «Хапоэля» Иерусалим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В игре Лиги Европы против киевлян на трибунах фанов испанцев кто-то размахивал «флагом днр»
Динамо набрало 43 очка и на 5 баллов опережает Александрию