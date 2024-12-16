Буткевич анонсировал два трансфера Полесья в зимнее межсезонье

Главный тренер Полесья Геннадий Буткевич анонсировал приход в клуб двух игроков во время зимнего межсезонья:

– Во втором круге будет тяжелый труд и маленькое усиление. Это будет правый защитник сборной Албании [Анди Хадрой] и полузащитник сборной Израиля, о котором уже писали [Офек Битон].

25-летний защитник Анди Хадрой выступает за албанский клуб Партизани Тирана.

25-летний хавбек Офек Битон защищает цвета клуба Хапоэль Иерусалим из Израиля.