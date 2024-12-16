Украина. Премьер лига16 декабря 2024, 21:11 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:46
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Буткевич анонсировал два трансфера Полесья в зимнее межсезонье
Клуб могут усилить Анди Хадрой из Албании и Офек Битон из Израиля
16 декабря 2024, 21:11 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:46
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Главный тренер Полесья Геннадий Буткевич анонсировал приход в клуб двух игроков во время зимнего межсезонья:
– Во втором круге будет тяжелый труд и маленькое усиление. Это будет правый защитник сборной Албании [Анди Хадрой] и полузащитник сборной Израиля, о котором уже писали [Офек Битон].
25-летний защитник Анди Хадрой выступает за албанский клуб Партизани Тирана.
25-летний хавбек Офек Битон защищает цвета клуба Хапоэль Иерусалим из Израиля.
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