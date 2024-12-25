Готовы к переговорам. Челси может избавиться от проблемного нападающего

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс может уйти в аренду уже зимой, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, 25-летний футболист может быть недоволен количеством игрового времени в команде. Руководство лондонского клуба не собирается активно пытаться избавиться от португальца, но в случае, если он захочет получать больше игровой практики, он сможет присоединиться к другой команде в аренду.

Руководство «Челси» проведет переговоры с Жоау. Контракт игрока действует до 2030 года. Жоау Феликс присоединился к «синим» в августе 2024 года за 49 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Мареска назвал игрока, на которого не может рассчитывать «Челси» каждый раз.