Готовы к переговорам. Челси может избавиться от проблемного нападающего
Жоау Феликс может покинуть «синих» через полгода после трансфера
Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс может уйти в аренду уже зимой, сообщает GiveMeSport.
По информации источника, 25-летний футболист может быть недоволен количеством игрового времени в команде. Руководство лондонского клуба не собирается активно пытаться избавиться от португальца, но в случае, если он захочет получать больше игровой практики, он сможет присоединиться к другой команде в аренду.
Руководство «Челси» проведет переговоры с Жоау. Контракт игрока действует до 2030 года. Жоау Феликс присоединился к «синим» в августе 2024 года за 49 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Мареска назвал игрока, на которого не может рассчитывать «Челси» каждый раз.
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