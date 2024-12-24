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Англия
24 декабря 2024, 21:24 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:46
549
0

Мареска назвал игрока, на которого не может рассчитывать Челси каждый раз

Энцо Мареска в очередной раз выделил Коула Палмера

24 декабря 2024, 21:24 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:46
549
0
Мареска назвал игрока, на которого не может рассчитывать Челси каждый раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска и Коул Палмер

Итальянский коуч лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал игрока, на которого нельзя рассчитывать на протяжении всего времени:

«Я постоянно повторяю, что мы не можем полагаться только на Коула Палмера».

«Ему приходится адаптироваться, потому что почти в каждой игре его опекают».

В текущем сезоне Коул Палмер провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что Мареска оценил присутствие Мудрика на бое Усика.

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Энцо Мареска Челси Коул Палмер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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