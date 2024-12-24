Мареска назвал игрока, на которого не может рассчитывать Челси каждый раз

Итальянский коуч лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал игрока, на которого нельзя рассчитывать на протяжении всего времени:

«Я постоянно повторяю, что мы не можем полагаться только на Коула Палмера».

«Ему приходится адаптироваться, потому что почти в каждой игре его опекают».

В текущем сезоне Коул Палмер провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что Мареска оценил присутствие Мудрика на бое Усика.