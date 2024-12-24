Англия24 декабря 2024, 21:24 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:46
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Мареска назвал игрока, на которого не может рассчитывать Челси каждый раз
Энцо Мареска в очередной раз выделил Коула Палмера
24 декабря 2024, 21:24 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:46
549
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Итальянский коуч лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал игрока, на которого нельзя рассчитывать на протяжении всего времени:
«Я постоянно повторяю, что мы не можем полагаться только на Коула Палмера».
«Ему приходится адаптироваться, потому что почти в каждой игре его опекают».
В текущем сезоне Коул Палмер провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось о том, что Мареска оценил присутствие Мудрика на бое Усика.
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