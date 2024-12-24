Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика

Наставника «Челси» Энцо Мареску на пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Фулхэма» попросили высказать мнение по поводу того, что Михаил Мудрик, которого отстранили из-за положительной допинг-пробы, побывал на боксером поединке Александра Усика.

«Михаил вне команды, и очень хорошо, что он может немного отстраниться от этой ситуации. Мы все его поддерживаем, и когда я последний раз с ним общался, то дал ему это понять», – сказал Мареска.

Украинец в ожидании результата допинг-пробы B отстранен от работы с командой, играть он не может.