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Англия
24 декабря 2024, 15:28 | Обновлено 24 декабря 2024, 15:49
2354
1

Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика

Мареска доволен, что игрок может на время забыть о ситуации

24 декабря 2024, 15:28 | Обновлено 24 декабря 2024, 15:49
2354
1
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставника «Челси» Энцо Мареску на пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Фулхэма» попросили высказать мнение по поводу того, что Михаил Мудрик, которого отстранили из-за положительной допинг-пробы, побывал на боксером поединке Александра Усика.

«Михаил вне команды, и очень хорошо, что он может немного отстраниться от этой ситуации. Мы все его поддерживаем, и когда я последний раз с ним общался, то дал ему это понять», – сказал Мареска.

Украинец в ожидании результата допинг-пробы B отстранен от работы с командой, играть он не может.

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допинг дисквалификация Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри
Иван Зинченко Источник: Football London
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EGOS
"Михайло поза командою, - і дуже добре..."
дякую Енцо, це все що нам треба почути
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