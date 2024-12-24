Вратарь Саутгемптона Аарон Рамсдейл провел матч 17-го тура АПЛ против Фулхэма (0:0) в нестандартной перчатке с четырьмя пальцами.

Голкипер святых носил специальную перчатку на четыре пальца, чтобы иметь возможность играть после недавнего перелома пальца.

Подробности рассказал специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк:

«Ремсдейл появился в уникальной четырехпалой перчатке. А сделано это для того, чтобы уберечь палец Аарона, который он недавно сломал.

Травмы пальца левой руки кипер получил в начале ноября. Для лечения перелома даже потребовалось проводить оперативное вмешательство.

Для более быстрого возвращения игрока на поле для него изготовили специальную перчатку, которая объединяет соседние пальцы, чтобы здоровый палец мог подстраховать недавно оперированный.

Это стало частью плана, позволившего Аарону так быстро вернуться на поле».

ФОТО. Рэмсдейл играл в перчатках с четырьмя пальцами. Что случилось?