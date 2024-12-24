Спортивный арбитражный суд опубликовал позицию Тимощука в деле против УАФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно рассмотрел апелляцию Анатолия Тимощука против решения Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Суд опубликовал детализированное решение по этому делу (pdf-документ).

УАФ обвинила Тимощука в нарушении Кодекса этики и честной игры из-за его молчания по поводу российского вторжения в Украину и продолжения работы в российском клубе «зенит» санкт-Петербург.

В марте 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии, аннулировала его титулы и запретила заниматься футбольной деятельностью в Украине. Тимощук подал апелляцию в CAS, утверждая, что это наказание было необоснованным.

CAS отменил санкции, наложенные УАФ на Тимощука. CAS пришел к выводу, что УАФ превысил свои полномочия, налагая такие санкции, и постановил их отменить. Таким образом, решение УАФ по Тимощуку было аннулировано, и его тренерская лицензия и титулы должны быть восстановлены.

Согласно опубликованному документу CAS, Анатолий Тимощук утверждал, что комитет УАФ по этике обвинил его в действии, вредящем репутации футбола, не предоставив доказательств. Он отметил, что футбол не должен использоваться для политических манипуляций, а его карьера всегда была направлена ​​на честное исполнение своих обязанностей перед болельщиками, командой и клубом.

Тимощук отмечал, что решение УАФ нарушает его права, в частности, было принято без надлежащих доказательств и возможности дать объяснения. Он также заявил, что его деятельность вне Украины не имеет оснований для санкций, а спорт не должен использоваться для политического давления.

Позиция Анатолия Тимощука по делу против УАФ

«Комитет обвиняет меня в совершении действий, причиняющих вред репутация футбола. По мнению Комитета, я причинил вред тем, что не оставил работу в «зените» и не делал публичных заявлений по этому поводу ситуации в Украине после 24.02.2022. Комитет никогда не связывался со мной и не просил никаких объяснений.

В своей карьере я работал в украинских, европейских и российских клубах, и для меня главным критерием было всегда честно и добросовестно выполнять свои обязанности перед болельщиками, перед командой. Это, мне кажется, самое главное, когда мы говорим репутация футбола. Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политического манипулирования. Для меня эти слова репутация футбола – больше, чем просто фраза из Кодекса УАФ, и если Комитет меня обвиняет в столь серьезном нарушении, то я хотел бы видеть более веские доказательства, чем просто гневные и нецензурные высказывания отдельных футболистов. Для меня репутацией футбола нельзя манипулировать сколь угодно в соответствии с возникающими политическими вопросами.

Вероятно, что для Комитета это лишь возможность устроить новостной повод в СМИ. Как иначе можно объяснить такое количество публикаций на всех новых порталах с текстом заявления? Я решительно выступаю за мир на моей родной земле, и единственное, о чем я могу сейчас думать, это чтобы стороны как можно быстрее сели за стол переговоров и нашли консенсус, который возобновит мир. Если, по мнению Комитета, приостановка, исключение и лишение моей лицензии определенным образом помогут достичь мира, то я готов сам от всего этого отказаться. Но как профессионал, спортсмен и человек, для которого футбольная репутация – это больше, чем просто слова, я никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций».