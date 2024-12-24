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24 декабря 2024, 13:33 |
1119
0

ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством

Элина опубликовала видео со своей дочкой Скай и домашним питомцем Визом

24 декабря 2024, 13:33 |
1119
0
ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством
Instagram. Элина Свитолина, Скай и Виз

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своих подписчиков и болельщиков с Рождеством.

Украинка опубликовала милые публикации в своем Instagram. Вначале украинка выложила видео с дочкой Скай, а затем поделилась фото домашнего питомца по прозвищу Виз.

Элина пока не отправилась в Австралию для подготовки к новому сезону. Свитолина все еще восстанавливается от операции на ноге. Пока все теннисисты и теннисистки проводят зимние праздники в жаркой Австралии, Элина празднует в снежной Европе, чем украинка и поделилась в социальных сетях днем ранее.

ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством

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фото lifestyle Элина Свитолина Скай Монфис Рождество
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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