ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством
Элина опубликовала видео со своей дочкой Скай и домашним питомцем Визом
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своих подписчиков и болельщиков с Рождеством.
Украинка опубликовала милые публикации в своем Instagram. Вначале украинка выложила видео с дочкой Скай, а затем поделилась фото домашнего питомца по прозвищу Виз.
Элина пока не отправилась в Австралию для подготовки к новому сезону. Свитолина все еще восстанавливается от операции на ноге. Пока все теннисисты и теннисистки проводят зимние праздники в жаркой Австралии, Элина празднует в снежной Европе, чем украинка и поделилась в социальных сетях днем ранее.
ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила с Рождеством
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