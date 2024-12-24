«Большое право на ошибку». В Полесье закрыли вопрос с тренером
Ашура пока точно не уволят
По информации журналиста Виктора Вацко, «Полесье» не планирует увольнять наставника Имада Ашура, несмотря на неудачную серию в конце первой части сезона.
Сообщается, что у Ашура есть «большое право на ошибку», а клуб не хочет запомниться тем, что за год уволил уже трех тренеров.
Назначение Ашура было решением владельца Геннадия Буткевича, который не отказывается от своего выбора, а зимой готов усилить команду. Уже появилась информация о потенциальных новичках.
«Полесье» до матча с «Шахтером» не выигрывало в семи последних встречах УПЛ и идет на 5-й позиции.
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