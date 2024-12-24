«Большое право на ошибку». В Полесье закрыли вопрос с тренером

По информации журналиста Виктора Вацко, «Полесье» не планирует увольнять наставника Имада Ашура, несмотря на неудачную серию в конце первой части сезона.

Сообщается, что у Ашура есть «большое право на ошибку», а клуб не хочет запомниться тем, что за год уволил уже трех тренеров.

Назначение Ашура было решением владельца Геннадия Буткевича, который не отказывается от своего выбора, а зимой готов усилить команду. Уже появилась информация о потенциальных новичках.

«Полесье» до матча с «Шахтером» не выигрывало в семи последних встречах УПЛ и идет на 5-й позиции.