Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Большое право на ошибку». В Полесье закрыли вопрос с тренером
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 15:05 | Обновлено 24 декабря 2024, 15:29
1125
1

«Большое право на ошибку». В Полесье закрыли вопрос с тренером

Ашура пока точно не уволят

24 декабря 2024, 15:05 | Обновлено 24 декабря 2024, 15:29
1125
1
«Большое право на ошибку». В Полесье закрыли вопрос с тренером
ФК Полесье. Имад Ашур

По информации журналиста Виктора Вацко, «Полесье» не планирует увольнять наставника Имада Ашура, несмотря на неудачную серию в конце первой части сезона.

Сообщается, что у Ашура есть «большое право на ошибку», а клуб не хочет запомниться тем, что за год уволил уже трех тренеров.

Назначение Ашура было решением владельца Геннадия Буткевича, который не отказывается от своего выбора, а зимой готов усилить команду. Уже появилась информация о потенциальных новичках.

«Полесье» до матча с «Шахтером» не выигрывало в семи последних встречах УПЛ и идет на 5-й позиции.

По теме:
Несколько причин. Динамо отказалось от подписания аргентинского легионера
Разочарование. Шахтер разорвет контракт с легионером
Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году
Полесье Житомир Имад Ашур Украинская Премьер-лига Виктор Вацко Геннадий Буткевич
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Бокс | 24 декабря 2024, 10:26 3
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком

Известный тренер увидел равный бой

Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
Бокс | 24 декабря 2024, 09:40 0
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие

Турки займется вопросом организации боя с Дюбуа в 2025 году

ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства
Футбол | 24.12.2024, 12:37
ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства
ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Футбол | 24.12.2024, 13:48
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Футбол | 23.12.2024, 18:46
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
думаю, что с этими новичками они будут играть еще хуже. Похоже Буткевича жестко эксплуатируют агенты. Похожая история в ЛНЗ.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
23.12.2024, 20:11
Бокс
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
23.12.2024, 10:00 33
Бокс
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
23.12.2024, 03:08 5
Бокс
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
22.12.2024, 21:35 7
Футбол
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
24.12.2024, 09:13 6
Футбол
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
23.12.2024, 07:21 4
Футбол
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
23.12.2024, 13:38 16
Футбол
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
24.12.2024, 07:49 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем