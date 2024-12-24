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Италия
24 декабря 2024, 14:30 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:45
593
0

«А вы вспомните Джеко». Фаны Ромы поддержали Довбика

Артем постепенно находит себя в Италии

24 декабря 2024, 14:30 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:45
593
0
«А вы вспомните Джеко». Фаны Ромы поддержали Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Артем Довбик в матче «Ромы» против «Пармы» забил гол, однако некоторые фаны римлян все еще недовольны слабой результативностью украинца в первой части сезона – 9 голов, в том числе два против низшелиговой «Сампдории» в Кубке Италии.

Однако бомбардира поддержали под его постом в Instagram, где призывают дать Довбику время и сравнивают с Эдином Джеко, который забил за римлян 77 голов за 168 матчей чемпионата.

«Те, кто критикует Довбика, вероятно, забыли Эдина Джеко. В первом сезоне с нами он едва осилил забить 10 голов, но далее все было иначе. Дайте Довбику немного времени и доверия. Отличный форвард», – отметил один из болельщиков.

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Артем Довбик Рома Рим Эдин Джеко Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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