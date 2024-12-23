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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 12:26 |
587
0

Родной брат кандидата в национальную сборную Украины воюет с рф

Егор Твердохлеб рассказал о войне Украины с российскими захватчиками

23 декабря 2024, 12:26 |
587
0
Родной брат кандидата в национальную сборную Украины воюет с рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Твердохлеб

Лидер криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал, как легионеры реагируют на тревоги в Украине. Футболист признался, что все уже начали привыкать к опасности с воздуха. Также Егор рассказал, что его родной брат находится на фронте.

– Легионеры «Кривбасса» реагируют на тревоги иначе, чем украинцы?

– Тоже привыкли. На самом деле мы все находимся в беспокойстве, волнуемся за своих родных. У меня воюет родной брат, очень за него переживаю. Мы часто общаемся, он мне кое-что рассказывает о том, что видел и что переживает. Это очень тяжело. Но жизнь продолжается. Мы не можем сложить руки и жаловаться, как все плохо. Должны наоборот демонстрировать свою стойкость и в этих реалиях находить причины для положительных эмоций. Да и вообще нам, находящимся в относительно мирных городах, грех жаловаться. Тем людям, которые в эту погоду находятся в окопах, гораздо труднее, – сказал Егор.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее легионер «Кривбасса» Жан По признался, что ему очень нравится борщ с чесноком и салом.

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Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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