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  4. Легионер Кривбасса: «Я обожаю борщ с салом и чесноком»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 11:51 |
533
1

Легионер Кривбасса: «Я обожаю борщ с салом и чесноком»

Жан По поклонник украинской кухни

23 декабря 2024, 11:51 |
533
1
Легионер Кривбасса: «Я обожаю борщ с салом и чесноком»
ФК Кривбасс. Жан По

Легионер криворожского «Кривбасса» Жан По откровенно рассказал о своем отношении к украинской кухне, заявив, что любит борщ с салом.

– Банальный вопрос: ел ли борщ, как тебе?

– Я обожаю борщ с салом и чесноком. В меню моего будущего ресторана будет именно украинский борщ, без сомнений, – сказал По.

В нынешнем сезоне Жан По провел 10 матчей за «Кривбасс», сыграв 507 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее Жан расхвалил главного тренера криворожцев Юрия Вернидуба.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Burevestnik
ще йому треба вивчити вірш:
люблю українську природу,
гарячий борщ, холодну воду
і повну пазуху ......
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