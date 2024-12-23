Легионер Кривбасса: «Я обожаю борщ с салом и чесноком»

Легионер криворожского «Кривбасса» Жан По откровенно рассказал о своем отношении к украинской кухне, заявив, что любит борщ с салом.

– Банальный вопрос: ел ли борщ, как тебе?

– Я обожаю борщ с салом и чесноком. В меню моего будущего ресторана будет именно украинский борщ, без сомнений, – сказал По.

В нынешнем сезоне Жан По провел 10 матчей за «Кривбасс», сыграв 507 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее Жан расхвалил главного тренера криворожцев Юрия Вернидуба.