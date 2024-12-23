Украина. Премьер лига23 декабря 2024, 11:51 |
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Легионер Кривбасса: «Я обожаю борщ с салом и чесноком»
Жан По поклонник украинской кухни
23 декабря 2024, 11:51 |
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Легионер криворожского «Кривбасса» Жан По откровенно рассказал о своем отношении к украинской кухне, заявив, что любит борщ с салом.
– Банальный вопрос: ел ли борщ, как тебе?
– Я обожаю борщ с салом и чесноком. В меню моего будущего ресторана будет именно украинский борщ, без сомнений, – сказал По.
В нынешнем сезоне Жан По провел 10 матчей за «Кривбасс», сыграв 507 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее Жан расхвалил главного тренера криворожцев Юрия Вернидуба.
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люблю українську природу,
гарячий борщ, холодну воду
і повну пазуху ......