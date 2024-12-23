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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:00
51
0

ЖУНИНЬО: «У Зари хороший состав, нужно подниматься выше в таблице»

Защитник луганского клуба рассказал о первой части сезона

23 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:00
51
0
ЖУНИНЬО: «У Зари хороший состав, нужно подниматься выше в таблице»
ФК Заря. Жуниньо

Защитник луганской «Зари» Жуниньо (Жуниор Рейс) рассказал о первой части сезона 2024/25, своей семье и возвращении в Украину во время войны:

– Во-первых, хочу сказать, что был рад вернуться в «Зарю». Я слышал, что в Украине война, но любовь к клубу, который мне многое дал, и к стране повлияли на мое окончательное решение.

Безусловно, я разговаривал с семьей о моем возвращении. Моей жене очень нравится культура Украины, поэтому она была за то, чтобы мы вернулись. К тому же мы жили в Запорожье несколько лет до этого.

– Твоя семья в Украине сейчас вместе с тобой.

– Да, они здесь. Сначала, в первые дни здесь, слыша тревоги и взрывы, жена серьезно переживала, плакала. Как оказалось, ко всему этому, к сожалению, привыкаешь. Поэтому сейчас мы привыкли к такой жизни, как и у всех украинцев. Воспринимаем все это по-другому, нормально, если так можно сказать, живем. Очень надеемся, что скоро весь этот страх закончится.

– Жена приехала в Украину с детьми. Если дочь еще совсем маленькая, то сын Бенжамин, наверное, уже где-нибудь учится.

– Так и есть. Он учится в школе. В первом классе. Пытается общаться с детьми. Дети быстро учатся. Он учится в украино-английской школе. Будет знать много языков (улыбается).

– Наши зрители имели возможность увидеть его в наших социальных сетях, потому что иногда он приходит на тренировку.

– Когда в школе выходной или долго воздушная тревога, я беру его на тренировку с собой. К тому же на официальные матчи он вместе с женой и дочерью приходят на стадион, поддержать меня и всю команду в целом.

– Кстати, что скажешь об итоге этой части сезона?

– Думаю, нам нужно прогрессировать дальше. Необходимо подниматься в таблице. У нас хороший состав, есть все для того, чтобы быть как можно выше в таблице. Потребуется еще немного времени, чтобы показать все то, на что мы способны.

– Ты некоторые матчи играл не на своей родной позиции – дело в защите.

– Для меня это несложно. Да, моя рабочая нога – левая, чаще играл слева. Но позиция правого защитника не является сложной для меня. Гораздо важнее то, что я могу помочь команде.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Жуниньо (Леовигилдо Жуниор Рейс Родригес) российско-украинская война
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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