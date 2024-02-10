ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо

«Заря» официально объявила о возвращении в клуб левого фулбека Жуниньо Рейса Родригеса, который ранее был замечен на сборах луганской команды в Турции.

Контракт с бразильцем у луганчан истекал летом нынешнего года, однако Жуниньо согласился подписать новое трудовое соглашение сроком на три года.

28-летний Жуниньо защищал цвета «Зари» с лета 2020 года, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны воспользовался Annexe 7 ФИФА и уехал на Кипр, где выступал за «Пафос».

Летом минувшего года Жуниньо покинул «Пафос», но в «Зарю» не вернулся и фактически оставался без клуба.

Всего за «Зарю» Жуниньо сыграл 36 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.