ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо
Контракт с легионером продлен на три года
«Заря» официально объявила о возвращении в клуб левого фулбека Жуниньо Рейса Родригеса, который ранее был замечен на сборах луганской команды в Турции.
Контракт с бразильцем у луганчан истекал летом нынешнего года, однако Жуниньо согласился подписать новое трудовое соглашение сроком на три года.
28-летний Жуниньо защищал цвета «Зари» с лета 2020 года, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны воспользовался Annexe 7 ФИФА и уехал на Кипр, где выступал за «Пафос».
Летом минувшего года Жуниньо покинул «Пафос», но в «Зарю» не вернулся и фактически оставался без клуба.
Всего за «Зарю» Жуниньо сыграл 36 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.
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