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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 23:37 |
258
1

ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо

Контракт с легионером продлен на три года

10 февраля 2024, 23:37 |
258
1
ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо
zarya-lugansk.com

«Заря» официально объявила о возвращении в клуб левого фулбека Жуниньо Рейса Родригеса, который ранее был замечен на сборах луганской команды в Турции.

Контракт с бразильцем у луганчан истекал летом нынешнего года, однако Жуниньо согласился подписать новое трудовое соглашение сроком на три года.

28-летний Жуниньо защищал цвета «Зари» с лета 2020 года, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны воспользовался Annexe 7 ФИФА и уехал на Кипр, где выступал за «Пафос».

Летом минувшего года Жуниньо покинул «Пафос», но в «Зарю» не вернулся и фактически оставался без клуба.

Всего за «Зарю» Жуниньо сыграл 36 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

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Заря Луганск Жуниньо (Рейс Родригес) трансферы УПЛ Пафос продление контракта
Источник ФК Заря Луганск
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Гагик Пердонян
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