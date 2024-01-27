ФОТО. Экс-легионера Зари заметили на сборах луганской команды

Бразильский левый защитник Жуниньо присоединился к тренировочному лагерю луганской «Зари» в Турции, сообщает сайт болельщиков клуба.

28-летнего бразильца заметили на фотографиях, которые были опубликованы пресс-службой луганского клуба.

Напомним, Жуниньо выступал за «Зарю» в 2020-2022 годах. За это время он провел 31 матч в футболке «мужиков», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Летом 2022 года Жуниньо покинул клуб из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Последним клубом бразильца был кипрский «Пафос», но уже полгода защитник находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.