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  4. ФОТО. Экс-легионера Зари заметили на сборах луганской команды
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 17:23 | Обновлено 27 января 2024, 18:23
1571
0

ФОТО. Экс-легионера Зари заметили на сборах луганской команды

Похоже, что Жуниньо вернется в УПЛ

27 января 2024, 17:23 | Обновлено 27 января 2024, 18:23
1571
0
ФОТО. Экс-легионера Зари заметили на сборах луганской команды
ФК Заря. Жуниньо

Бразильский левый защитник Жуниньо присоединился к тренировочному лагерю луганской «Зари» в Турции, сообщает сайт болельщиков клуба.

28-летнего бразильца заметили на фотографиях, которые были опубликованы пресс-службой луганского клуба.

Напомним, Жуниньо выступал за «Зарю» в 2020-2022 годах. За это время он провел 31 матч в футболке «мужиков», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Летом 2022 года Жуниньо покинул клуб из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Последним клубом бразильца был кипрский «Пафос», но уже полгода защитник находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Жуниньо (Рейс Родригес) трансферы Пафос свободный агент фото
Источник Территория Зари
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