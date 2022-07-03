Украина. Премьер лига03 июля 2022, 18:57 | Обновлено 03 июля 2022, 22:19
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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Зари стал игроком кипрского Пафоса
Бразилец ушел из луганского клуба на правах свободного агента
03 июля 2022, 18:57 | Обновлено 03 июля 2022, 22:19
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26-летний левый защитник «Зари» Жуниньо стал игроком «Пафоса».
Кипрский клуб не опубликовал деталей о трансфере, но Тransfermarkt утверждает, что это полноценное подписание свободного агента.
В «Зарю» Жуниньо пришел летом 2020 года, и с тех пор принял участие в 31 поединке (1 забитый мяч и 2 результативные передачи). Его контракт как раз был рассчитан на два года.
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