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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:25
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0

Стал известен третий соперник Динамо на сборах в Турции

13 января киевская команда сыграет против польского клуба Видзев Лодзь

23 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:25
93
0
Стал известен третий соперник Динамо на сборах в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Видзев Лодзь

Определился третий соперник киевского «Динамо» во время зимних учебно-тренировочных сборов в Турции.

13 января динамовцы встретятся с польским клубом «Видзев» из города Лодзь.

Накануне, 12 января, подопечные Александра Шовковского проведут контрольный матч с румынской ФКСБ (Стяуа), а 16 января сыграют с болгарским ЦСКА 1948 София.

«Видзев» занимает 9-е место в польской Экстраклясе, а «Динамо» является лидером УПЛ, опережая «Александрию» и «Шахтер».

Зимний сбор для Динамо станет подготовкой к заключительным матчам Лиги Европы, а также ко второй части сезона УПЛ.

На 21 января запланирована игра ЛЕ против турецкого «Галатасарая», а 30 января – против латвийской РФШ.

Календарь зимних спаррингов «Динамо»

  • 12 января: Динамо – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
  • 13 января: Динамо – Видзев (Польша)
  • 16 января: Динамо – ЦСКА 1948 (Болгария)

13 января Динамо Киев сыграет против Видзева Лодзь

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Динамо Киев товарищеские матчи Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЦСКА 1948 София Видзев Лодзь ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Николай Степанов Источник
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