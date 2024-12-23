Стал известен третий соперник Динамо на сборах в Турции
13 января киевская команда сыграет против польского клуба Видзев Лодзь
Определился третий соперник киевского «Динамо» во время зимних учебно-тренировочных сборов в Турции.
13 января динамовцы встретятся с польским клубом «Видзев» из города Лодзь.
Накануне, 12 января, подопечные Александра Шовковского проведут контрольный матч с румынской ФКСБ (Стяуа), а 16 января сыграют с болгарским ЦСКА 1948 София.
«Видзев» занимает 9-е место в польской Экстраклясе, а «Динамо» является лидером УПЛ, опережая «Александрию» и «Шахтер».
Зимний сбор для Динамо станет подготовкой к заключительным матчам Лиги Европы, а также ко второй части сезона УПЛ.
На 21 января запланирована игра ЛЕ против турецкого «Галатасарая», а 30 января – против латвийской РФШ.
Календарь зимних спаррингов «Динамо»
- 12 января: Динамо – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
- 13 января: Динамо – Видзев (Польша)
- 16 января: Динамо – ЦСКА 1948 (Болгария)
13 января Динамо Киев сыграет против Видзева Лодзь
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