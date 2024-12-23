Стал известен третий соперник Динамо на сборах в Турции

Определился третий соперник киевского «Динамо» во время зимних учебно-тренировочных сборов в Турции.

13 января динамовцы встретятся с польским клубом «Видзев» из города Лодзь.

Накануне, 12 января, подопечные Александра Шовковского проведут контрольный матч с румынской ФКСБ (Стяуа), а 16 января сыграют с болгарским ЦСКА 1948 София.

«Видзев» занимает 9-е место в польской Экстраклясе, а «Динамо» является лидером УПЛ, опережая «Александрию» и «Шахтер».

Зимний сбор для Динамо станет подготовкой к заключительным матчам Лиги Европы, а также ко второй части сезона УПЛ.

На 21 января запланирована игра ЛЕ против турецкого «Галатасарая», а 30 января – против латвийской РФШ.

Календарь зимних спаррингов «Динамо»

12 января: Динамо – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)

13 января: Динамо – Видзев (Польша)

16 января: Динамо – ЦСКА 1948 (Болгария)

Читайте также: Динамо запланировало январский спарринг в Турции против ЦСКА 1948

13 января Динамо Киев сыграет против Видзева Лодзь