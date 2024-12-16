Побеждали в чемпионате 26 раз. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах

Киевское «Динамо» сыграет товарищеский матч 12 января в Турции во время проведения тренировочных сборов.

Соперником украинского клуба станет 26-кратный чемпион Румынии ФКСБ (Стяуа) Бухарест. Об этом сообщил генеральный менеджер румынского клуба Михай Стойка:

«Нас ждет важная игра, пусть даже она не будет официальной. Мы сыграем 12 января с киевским «Динамо» в Анталье», – заявил Стойка.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» победило в последнем матче УПЛ перед перерывом.