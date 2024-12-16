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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 16:11 |
523
2

Побеждали в чемпионате 26 раз. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах

Подопечные Александра Шовковского проведут матч 12 января в Турции

16 декабря 2024, 16:11 |
523
2
Побеждали в чемпионате 26 раз. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах
Getty Images/Global Images Ukraine.

Киевское «Динамо» сыграет товарищеский матч 12 января в Турции во время проведения тренировочных сборов.

Соперником украинского клуба станет 26-кратный чемпион Румынии ФКСБ (Стяуа) Бухарест. Об этом сообщил генеральный менеджер румынского клуба Михай Стойка:

«Нас ждет важная игра, пусть даже она не будет официальной. Мы сыграем 12 января с киевским «Динамо» в Анталье», – заявил Стойка.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» победило в последнем матче УПЛ перед перерывом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Шовковский
Микола Титюк Источник: 1927.kiev.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
УЕФА всю малину нашим звездам наломал. Намечался отпуск длиной в два месяца, а тут теперь пару недель и на сборы, еврокубки, потом через месяц чемпионат. 
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+1
Khafre
Головне щоб Дінамо не відсосьєдадило, як в Сан-себастьяні
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-2
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