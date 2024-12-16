Украина. Премьер лига16 декабря 2024, 16:11 |
523
2
Побеждали в чемпионате 26 раз. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах
Подопечные Александра Шовковского проведут матч 12 января в Турции
16 декабря 2024, 16:11 |
523
2
Киевское «Динамо» сыграет товарищеский матч 12 января в Турции во время проведения тренировочных сборов.
Соперником украинского клуба станет 26-кратный чемпион Румынии ФКСБ (Стяуа) Бухарест. Об этом сообщил генеральный менеджер румынского клуба Михай Стойка:
«Нас ждет важная игра, пусть даже она не будет официальной. Мы сыграем 12 января с киевским «Динамо» в Анталье», – заявил Стойка.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» победило в последнем матче УПЛ перед перерывом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 декабря 2024, 08:12 0
Украинец пообещал нокаутировать Тайсона
Футбол | 16 декабря 2024, 15:18 2
Ценники Ильи Забарного и Егора Ярмолюка выросли
Футбол | 16.12.2024, 07:45
Футбол | 16.12.2024, 15:50
Футбол | 15.12.2024, 20:34
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
УЕФА всю малину нашим звездам наломал. Намечался отпуск длиной в два месяца, а тут теперь пару недель и на сборы, еврокубки, потом через месяц чемпионат.
Головне щоб Дінамо не відсосьєдадило, як в Сан-себастьяні
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.12.2024, 22:59 4
15.12.2024, 08:58 5
14.12.2024, 19:42 2
16.12.2024, 08:40 1
15.12.2024, 08:33 9
15.12.2024, 20:08 29
14.12.2024, 23:17 3
15.12.2024, 16:20 7